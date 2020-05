Menden: Walburgisgymnasium trauert um Paul Großerhode (†92)

Das Walburgisgymnasium in Menden trauert um seinen langjährigen Lehrer, Studiendirektor Paul Großerhode, der im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Das teilt die Schule mit

Aus seiner Vita: An sein Studium in Innsbruck, Freiburg und Münster schloss er einen zweijährigen Vorbereitungsdienst an und ging 1964 ans Heilig-Geist-Gymnasium. Um weiterhin an einer Schule in kirchlicher Trägerschaft tätig sein zu können, wechselte er 1977 zum Walburgisgymnasium (WBG), wo er seine beiden Fächer Katholische Religionslehre und Deutsch bis 1989 „mit viel Freude und Geschick“, wie es in einem Nachruf der Schule heißt, unterrichtete.

Kollegium lobt herzlichen und humorvollen Umgang

In einem Nachruf der Schule heißt es: „Federführend beteiligt war er außerdem bei der Entwicklung der Literaturkurse im Rahmen der reformierten Oberstufe sowie bei der Initiierung des Lehrertheaters am WBG. Bis heute ist er seinen Schülerinnen und Schülern als hervorragender Pädagoge in lebendiger Erinnerung geblieben. Ihm war es ein zentrales Anliegen, die Kinder und Jugendlichen in ihrer jeweiligen Individualität wahrzunehmen und zu fördern. Von ihnen wurde er nicht nur respektiert, sondern auch als Person ihres Vertrauens geschätzt. Große Wertschätzung erfuhr Paul Großerhode auch im Kollegium, in dem er durch seine pädagogische Vernunft und seinen herzlichen und humorvollen Umgang viele beeindruckte.

Er verstand es, eine qualifizierte Wissensvermittlung mit einer ganzheitlichen Erziehung nach christlichen Grundsätzen zu verbinden. So prägte er in entscheidend das Profil des WBG, das sich ihm zu großem Dank verpflichtet weiß.“

