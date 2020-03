Menden: Wegen Corona auch Entwidmung des Steil-Hauses später

Die Konfirmationsfeiern sind auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben worden und auch die Entwidmung des Ludwig-Steil-Hauses wird erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. „Wir planen auch bei Trauungen und Taufanfragen erst mit Terminen nach den Sommerferien“, erklärt Frank Fiedler, Pfarrer der Evangelische Kirchengemeinde Menden. Wegen der Corona-Pandemie finden in den Kirchen der Gemeinde keine Gottesdienste statt, Feiern und Veranstaltungen sind mindestens bis zum 19. April abgesagt. Bei Anfragen zu Trauungen und Taufen werde erst wieder mit Terminen nach den Sommerferien geplant, sagt Frank Fiedler im Gespräch mit der WP.

Kirchen

Die Kirchen bleiben stundenweise, für ein persönliches Gebet und ein Gespräch geöffnet: Heilig-Geist-Kirche montags bis freitags von 18 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 12 Uhr; Erlöserkirche sonntags von 9.30 bis 10.30 Uhr und das Paul-Gerhardt-Haus sonntags von 11 bis 12 Uhr.

Konfirmationen

Die Eltern sind bereits über die Terminverschiebung informiert worden. Die Konfirmationsfeiern finden am 30. August in der Erlöserkirche statt sowie am 13. September im Paul-Gerhadt-Haus und der Heilig-Geist-Kirche.

Entwidmung

Eigentlich sollte im Mai mit einem Gemeindefest und der Entwidmung Abschied vom Ludwig-Steil-Haus im Lahrfeld Abschied genommen werden. „In Absprache mit der Superintendentin“, erklärt Pfarrer Frank Fiedler, sei die Entwidmung nun auf den 23. August verschoben worden.

Presbyterium

Unter besonderen Bedingungen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist in dieser Woche auch das neue Presbyterium in der Heilig-Geist-Kirche in sein Amt eingeführt worden. Das Gremium kann nun im April seine Arbeit aufnehmen und Entscheidungen treffen – in welcher Form, müsse sich zeigen. „Wir werden sehen, wie es weitergeht“, erklärt Pfarrer Frank Fiedler, derzeit noch Vorsitzender. Eine öffentliche Feier wird stattfinden, wenn das Versammlungsverbot aufgehoben ist. Die Kirchengemeinde lädt dazu rechtzeitig ein.

Vorsitzende des neuen Presbyteriums ist Pfarrerin Dorothea Goudefroy, Stellvertreter ist Reinhard Beckmann (Kirchbaumeister). Gemeinsam mit Finanzkirchmeister Reinhard Schwuchow, Alexandra Lanfermann und Susanne Baron bilden sie den Geschäftsführenden Ausschuss (GA).

Dem neuen Prebyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Menden gehören neben Pfarrerin Dorothea Goudefroy, Pfarrer Frank Fiedler und Pfarrer Mario Huhn, folgende Mitglieder an, die sich im aktuellen Gemeindebrief vorstellen. Weil es in der Gemeinde genau zwölf Kandidatinnen und Kandidaten gab und ebenso viele zu besetzende Stellen, hat es keine Wahl gegeben.

Susanne Baron (49) liegt nach wie vor die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen. Darüber hinaus möchte sie Ansprechpartnerin für alle Mitglieder der Kirchengemeinde Menden sein.

Reinhard Beckmann, Jahrgang 1953, ist 2012 ins Presbyterium gewählt worden. In der Funktion als Baukirchmeister hat er seitdem mit viel ehrenamtlichem Einsatz Umbauten, Anbauten und Renovierungen gerne begleitet.

Ramona Franke (48) ist neu dabei, war aber in der Vergangenheit bereits als Presbyterin tätig. Ihr ist es nach wie vor wichtig, die Kirche mit neuen Wegen attraktiver zu gestalten.

Marita Groenewold, Jahrgang 1953, ist ebenfalls neu dabei. Sie war seit 1985 Küsterin und Hausmeisterin bei der Evangelischen Kirchengemeinde Menden und ist seit 2019 im Ruhestand. Das Paul-Gerhardt-Haus wurde ihr dabei, wie sie sagt, zum zweiten Zuhause.

Gabriele Haber, Jahrgang 1957, ebenfalls neu im Presbyterium. Sie ist seit vielen Jahren an der Gestaltung des Mittagsgebetes am Samstagmittag beteiligt und engagiert sich im ökumenischen Forum.

Hans-Jürgen Henschel, Jahrgang 1970, engagiert sich auf der Platte Heide als Lektor und Küster.

Edith Kuhlmann ist seit acht Jahren Mitglied des Presbyteriums, bisher insbesondere dem Ludwig-Steil-Haus verbunden.

Alexandra Lanfermann (55) ist seit 2010 Mitglied des Presbyteriums. In den vergangenen zehn Jahren war sie unter anderem für Kindertageseinrichtungen, bei der Gestaltung von besonderen Gottesdiensten sowie als Lektorin und im ehrenamtlichen Küsterdienst engagiert.

Oliver Rodenwald, Jahrgang 1968, ebenfalls neu dabei, gehört dem Kirchcafé-Team an und engagiert sich bereits als Lektor.

Harald Schälte, Jahrgang 1954, möchte in der Gemeinde mithelfen, Gutes Altes zu bewahren, aber auch Strukturen zu hinterfragen und wagen, Neues anzufangen.

Reinhard Schwuchow (62), seit vielen Jahren mit Schwerpunkt im Ludwig-Steil-Haus als Lektor tätig. Seit vielen Jahren Mitglied im Finanzausschuss.

Bärbel Vane (63), will weiterhin daran mitwirken, dass alle, die in die Gemeinde kommen, sich wohl fühlen und in der Gemeinde ein zweites Zuhause finden.

Hier finden sie weitere Artikel, Fotos und Videos aus Menden