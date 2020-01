Menden: Wieder ein Raub-Überfall auf eine Tankstelle

Dieses Mal wurde die Jet-Tankstelle an der Fröndenberger Straße in Menden ausgeraubt (Archivfoto).

Menden. Maskierte Täter haben eine Tankstelle in Menden überfallen. Es ist der vierte Fall innerhalb weniger Tage. Aber die Täter unterscheiden sich.

Es ist der vierte Überfall auf eine Tankstelle im Raum Menden. Nach Auskunft der Polizei hatte ein maskierter Täter am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr den Angestellten einer Tankstelle an der Fröndenberger Straße mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Zigaretten und Geld gefordert. Im Eingangsbereich warteten zwei weitere maskierte Personen. Mit ihrer Beute seien die Täter dann zu Fuß in Richtung Innenstadt geflohen. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die Polizei spricht von einer Tatserie, offen ist aber, ob die Täter auch zusammenarbeiten. „Zeugen werden gebeten, sich sofort zu melden, wenn sie Hinweise geben können“, erklären die Ermittler in einer Mitteilung. Es handelt sich dieses Mal um die Jet-Tankstelle an der Fröndenberger Straße. Die Polizei arbeite mit Hochdruck an der Aufklärung der Tatserie. Uniformierte Polizeistreifen seien vermehrt präsent, zivile Streifen an möglichen Tatorten.

Dieses Mal zwei Täter bei Tankstellen-Überfall

Offen ist dieses Mal, ob es sich um den selben Täter handelt. Bislang war in drei Fällen ein etwa 1,60 Meter großer Räuber alleine in Erscheinung getreten. Er hatte in den vergangenen Wochen zweimal die Esso-Tankstelle an der Iserlohner Landstraße und einmal die Total-Tankstelle an der Werler Straße überfallen. Laut Polizei handelte es sich in den drei Fällen allem Anschein nach um den selben Täter.

Die Täter vom Raub am Dienstagabend werden wie folgt beschrieben:

Haupttäter: männlich, circa 1,70 Meter groß, normale Statur, dunkelblauer Kapuzenpullover, dunkelblaue Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und weißen Schnürsenkeln, schwarze Baseball-Kappe, grünes Tuch vor dem Gesicht, akzentfreies Deutsch.

erster Mittäter: männlich, circa 1,70 Meter groß, normale Statur, schwarze Hose mit seitlich verlaufendem weißen Reißverschluss, dunkelblaue Daunenjacke mit Kapuze und schwarzer Innenkapuze (ins Gesicht gezogen), weißes Oberteil unter der Jacke, weiße Turnschuhe.

zweiter Mittäter: männlich, circa 1,70 Metergroß, normale Statur, hellgraues Tuch vor dem Gesicht, schwarze Hose mit weißem Nike-Emblem auf der vorderen rechten Hosenbeinseite, schwarze, dünne Daunenjacke mit weißem Schriftzug auf der oberen linken Brustseite und der Frontseite der übergezogenen Kapuze, weiße Turnschuhe.

Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-5122 oder 02373/9099-0 entgegen.

Auf ihrer Internetseite informiert die Polizei, was Tankstellenbetreiber tun können, um sich und ihre Mitarbeiter zu schützen und an wen sich Betroffene wenden können, wenn sie Opfer geworden sind. Die Polizei berät kostenlos zum Thema Kriminalprävention und gibt Betroffenen Hilfestellung. Ansprechpartner ist das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz, erreichbar unter 02373/9099-5510 oder-02373/59099-5511 oder .

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Messer und Tritte: Neuer Überfall auf Tankstelle in Menden