Menden: Wieder Tankstelle überfallen - Täter droht mit Waffe

Menden. Mit vorgehaltener Pistole hat am Samstagabend ein Unbekannter eine Tankstelle in Menden überfallen. Es ist der zweite Fall innerhalb einer Woche.

Erneut ist in Menden eine Tankstelle überfallen worden, diesmal am Bräukerweg. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage der WP. Der Täter forderte am Samstagabend mit vorgehaltener Schusswaffe Geld. Er trug einen grünen Mund-Nasen-Schutz.

Der Täter betrat die Tankstelle um 17.25 Uhr und fragte nach zwei Päckchen Zigaretten. Der 27-jährige Mendener Kassierer griff hinter sich und holte das Gewünschte. Als er sich wieder umdrehte, hielt ihm der Beschuldigte eine Schusswaffe vor und zeigte zusätzlich eine Patrone. Er legte eine Plastiktüte auf den Tresen und forderte Geld.

Der Angestellte legte die Geldscheine auf die Theke. Die Scheine und die Zigaretten packte der Beschuldigte ein und flüchtete, soweit erkennbar, zu Fuß. Der Angestellte blieb unverletzt.

Laut Polizei soll der Täter zwischen 23 und 26 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank sein und dunkle Augen haben. Er trug einen fraublauen Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift New York City mit roten Sprenkeln, schwarze Hose und graue Sneaker mit je einem weißen Streifen an den Seiten und weißer Sohle. Er sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei ermittelt. Hinweise: 02373/9099-0.

Erst vor einer Woche Überfall auf Tankstelle

Erst vor knapp einer Woche wurde die Tankstelle an der Fröndenberger Straße, kurz vor der Ruhrbrücke, auf ähnliche Weise überfallen. Auch dort bedrohte der Täter den Mitarbeiter mit einer Pistole. Die Polizei fahndete daraufhin mit einem Foto der Überwachungskamera, auf dem die Kleidung des Unbekannten zu erkennen ist.

