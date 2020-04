Menden: Wird es ein Schützenjahr ganz ohne Feste?

Nachdem die Platte Heider Schützen bereits Ostern schweren Herzens ihr Schützenfest abgesagt haben, folgen nach der Entscheidung der Bundesregierung, wegen der Corona-Pandemie Großveranstaltungen bis 31. August zu verbieten, jetzt weitere Absagen. Kreisoberst Stefan Tremmel vom Kreisschützenbund Iserlohn rät allen Vereinen, sich grundsätzlich an die Vorgaben der Landes- und Bundesregierung zu halten. Die aber, so sagt er, seien bislang allerdings noch nicht hundertprozentig eindeutig in Bezug auf die Definition einer Großveranstaltung

Halingen

Nach reiflicher Überlegung des Vorstandes hat auch der BSV Halingen das diesjährige Schützenfest aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Die Halinger eröffnen in Menden traditionsgemäß Ende Mai die Schützenfestsaison. Auch das Frühlings- und Familienfest fällt aus. Nachholtermine werde es nicht geben, kündigt der Verein an. Zum einen möchte der BSV seinen Königspaaren jeweils ein volles Regentschaftsjahr gönnen, zum anderen sei ein Ersatztermin weder absehbar noch ohne Terminkonflikt zu realisieren. Aufgrund der aktuellen Situation hält Verein diese Entscheidung für unumgänglich und richtig. Alle weiteren Vereinsaktivitäten finden vorerst nicht statt.

Die Halinger Schützen haben für sich bereits entschieden, trotz ihrer Festabsage in diesen Tagen ein gemeinsames Zeichen zu setzen. „Wir bitten daher alle Offiziere, am geplanten Schützenfest-Wochenende vom 23. bis 25. Mai 2020 die Schützenfahnen wie gewohnt zu hissen!“, so der Vorstand.

Holzen-Bösperde-Landwehr

Auch der Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr (HBL) hat sein Schützenfest gestern abgesagt. „Viele HBL Schützen hatten bereits damit gerechnet“, kommentierte Oberst Theo Filthaut die Absage des dreitägigen Fests Anfang Juli dieses Jahres. Stefan Lorke, 1. Vorsitzender: „Es ist für uns selbstverständlich, in dieser Zeit und unter diesen Umständen mit der Absage unseres HBL-Schützenfestes unseren Respekt zu zollen.“ Der HBL-Vorstand begrüßt die frühe Entscheidung, da jetzt der finanzielle Schaden so gering wie möglich gehalten und allen Akteuren Planungssicherheit gegeben werde, insbesondere den HBL- Musikern und Gastvereinen und allen Gästen. „Nur mit Ihnen zusammen möchten wir einen neuen König zünftig feiern und bejubeln,“ so Vorsitzender Stefan Lorke. Ausfallen werden auch das Exerzieren 14 Tage vor dem Schützenfest und die traditionelle Festabrechnung nach dem Schützenfest.

Lürbker

Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Lürbker will auch nicht an ihrem geplanten Schützenfestwochenende rund um den 8. und 9. August festhalten. „Das können wir ja gar nicht“, sagt der zweite Vorsitzende Berthold Droste. Man wolle sich am kommenden Mittwoch beraten, wie es weitergehen soll. Wird es einen Ersatztermin geben oder „machen wir vielleicht etwas völlig anderes“? Natürlich würden viele Einnahmen wegfallen, wenn das Schützenfest nicht stattfinde. „Wir hatten für dieses Jahr Investitionen geplant und müssen die auch tätigen“, sagt Droste. Wie man das Loch in der Kasse auffange, darüber will der Vorstand Mittwoch beraten.

Hüingsen

Der Bürger- und Schützenverein Hüingsen teilt mit, dass sowohl Kinderschützenfest (13. Juni) als auch das Schützenfest (26. bis 29. Juni) ausfallen werden. Auch Kompanie- und Vereinsmeisterschaften sollen nicht stattfinden. „Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus ist es die einzige und richtige Entscheidung“, sagt der erste Vorsitzende Martin Schulte. Die Königspaare und der Hofstaat werden aufgrund der Absage zwei Jahre im Amt bleiben. „Zum Gedenken an unser diesjähriges Schützenfest bitten wir die Bevölkerung Flagge zu zeigen. Hissen wir die Fahnen an diesem Wochenende in unserem Dorf: Hüingsen steht zusammen!“, ruft der Verein auf.

MBSV

Der Mendener-Bürger-Schützenverein von 1604 hat bereits Ende März mitgeteilt, dass alle Aktivitäten und Veranstaltungen des MBSV bis Ende Mai ausfallen. „Alle internen Versammlungen und Schießwettbewerbe in diesem Zeitraum sind hiermit abgesagt. Die Papieraktion wird ausgesetzt. In diesem Zeitraum werden wir als Verein auch an keinen externen Versammlungen und Veranstaltungen teilnehmen“, so der Verein. Über weiterführende Maßnahmen wolle man Mitte Mai 2020 entscheiden und alle Vereinsfreunde rechtzeitig informieren.

Gesundheit geht vor

„Gesundheit geht vor, bei den Gästen und unseren Mitgliedern“, betont auch Stefan Tremmel. Der Kreisoberst ist überzeugt, dass die Vereine verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen werden.

Die Vereine wünschen allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern Kraft und Geduld für die kommenden Monate. Jetzt gelte es, diese Zeit gemeinsam zu meistern.