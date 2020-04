Menden: Wochenmärkte wegen Corona mit anderem Sortiment

An den Wochenmarkt-Tagen war es sonst immer besonders voll in der Mendener Innenstadt. Kein Wunder: Hier kaufen nicht nur viele Stammkunden ein, sondern hier trafen sich viele auch gerne zu einem Plausch. In Corona-Zeiten hat sich auch hier vieles geändert.

Der Wochenmarkt in Menden dienstags und freitags (allerdings nicht am Karfreitag!) findet weiterhin statt, auf Platte Heide donnerstags ebenso. Aber auch hier gelten Auflagen. Beim Wochenmarkt in der Innenstadt sei der Marktmeister ohnehin an den Markttagen punktuell unterwegs, erklärt Stadtsprecher Johannes Ehrlich. Dieser habe dann auch einen Blick auf die Kundenströme und spreche gegebenenfalls Kunden oder Händler an. „Der Marktmeister hat die Händler auch schon vor einiger Zeit auf die Hygienestandards und die Abstandsregeln bei den Warteschlangen hingewiesen.“

Grundlegende Änderung: Auf dem Wochenmarkt dürfen keine Textilien, Handtaschen und ähnliches mehr verkauft werden, so der Stadtsprecher. Allein durch den Wegfall einiger Stände gebe es mehr Platz auf der Marktfläche.