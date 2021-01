Menden: ZfA holt Weihnachtsbäume wieder kostenlos ab

Ausgediente Weihnachtsbäume werden in Menden wieder kostenlos an der Straße abgeholt.

Menden Die Weihnachtsbaumabfuhr in Menden ist in diesem Jahr Mitte Januar. Wann die ausgedienten Bäume an die Staße gelegt werden sollten.

In vielen Wohnungen und Häusern in Menden wird der Weihnachtsbaum erst nach dem Jahreswechsel, um den Dreikönigstag am 6. Januar, abgebaut. Manch einer lässt die geschmückte Tanne sogar bis zum 2. Februar stehen, wenn Maria Lichtmess gefeiert wird. Entscheidend sind für die meisten aber die Termine der kostenlosen Weihnachtsbaum-Abfuhr, und die liegen in diesem Jahr wieder etwas später als 2020, nämlich vom 18. bis 20. Januar.

Zu Beginn des neuen Jahres bietet der auch für Menden zuständige Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) wieder die kostenlose Abfuhr der Weihnachtsbäume an. Die ausgedienten Bäume müssen am Abholtag spätestens um 7 Uhr deutlich sichtbar an der Straße bereitgestellt werden. Sämtlicher Baumschmuck muss entfernt werden. Eine Anforderung wie bei der Grünabfuhr sonst üblich ist nicht erforderlich.

Das sind die Termine für Menden:

Montag, 18. Januar: Bereich Heimkerweg, Bösperde, Halingen, Holzen, Leitmecke bis Westtangente, Obsthof, Ost-Sümmern, Platte Heide;

Dienstag, 19. Januar: Barge, Innenstadt, Lahrfeld, Schwitten;

Mittwoch, 20. Januar: Asbeck, Horlecke, Hüingsen, Lendringsen, Lürbke, Oberrödinghausen, Oesbern, Rauherfeld.

Zusätzlich zu diesen Abfuhrterminen können die ausgedienten Weihnachtsbäume beim Bringhof Menden, Untere Promenade, oder über die öffentlichen Grünabfallcontainer entsorgt werden. Dort die Bäume bitte nur zerkleinert in die Container füllen.

Die Abholtermine für die Weihnachtsbäume wechseln jährlich

Der ZfA holt in mehreren Städten und Gemeinden des Märkischen Kreises die Weihnachtsbäume ab, die Abholtermine wechseln jährlich. In Balve findet keine Sammlung des ZfA statt. Dort werden Weihnachtsbäume von mehreren privaten Initiativen gesammelt.

