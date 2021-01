Mendener Apothekerin hilft in Unna im Corona-Impfzentrum

Sie will bei den Impfungen helfen: Apothekerin Ann-Christin Mierzwa, hier mit ihrem Vater, dem Apotheker Dr. Horst-Lothar Müller, bei der Übergabe der Heide-Apotheke an die dritte Generation in der Vor-Corona-Phase.

Menden Ann-Christin Mierzwa will beim Schutz der Bevölkerung mitwirken. Das MK-Impfzentrum in der Lüdenscheider Schützenhalle ist zu weit weg.

Am Dienstagabend hat die Mendener Apothekerin Ann-Christin Mierzwa über die Apotheker-Kammer ihre Schulung darin erhalten, wie der Biontech/Pfizer-Impfstoff mit Kochsalzlösung zu versetzen ist, um dann innerhalb von sechs Stunden verimpft werden zu können. Denn gemeinsam mit jeweils einer Pharmazeutisch-Technischen Assistentin (PTA) aus ihrer Apotheke am Heideplatz soll Ann-Christin Mierzwa im Februar als freiwillige Helferin im Impfzentrum in Unna eingesetzt werden.

Dort will die Geschäftsführerin der Mendener Heide-Apotheke mit zwei Mitarbeiterinnen aus Menden außerhalb der normalen Arbeitszeit und auch an Wochenenden beim Impfen der Bevölkerung helfen. Dafür gebe es zwar eine überschaubare Vergütung, „aber deswegen machen wir das nicht. Wir wünschen uns nur, dass sich möglichst alle Bürgerinnen und Bürger impfen lassen. Darum bitten wir.“

Noch keine Klarheit über zweites MK-Impfzentrum in Iserlohn

Dass es für Ann-Christin Mierzwa und ihre Kolleginnen von der Platte Heide nicht das Impfzentrum des Märkischen Kreises geworden ist, habe rein praktische Gründe, erläutert die Apothekerin. „Nach Lüdenscheid ist es deutlich weiter, und wir müssen ab 8 Uhr morgens anfangen. Ob und wann ein zweites Impfzentrum in Iserlohn an den Start geht, ist ja noch nicht klar.“ Deshalb habe sie auf Anfrage auch zugestimmt, für Unna eingeteilt zu werden. Dort stehen mehrere eingerichtete Impfstraßen bekanntlich in einer modernen Sporthalle bereit. Einen genauen Starttermin gebe es auch hier allerdings noch nicht. Das dürfte erst recht gelten, seit das Landes-Gesundheitsministerium am Dienstagabend eine Verschiebung des Starts der Impfzentren für die Über-80-Jährigen wegen Lieferproblemen bei Biontech/Pfizer auf den 8. Februar und den Stopp der Impfungen von Klinikpersonal verkündet hat.

Schnelltests in Apotheken nicht ohne großen Aufwand durchzuführen

Die Platte Heider Apothekerin und ihre Helferinnen sollen nicht selbst impfen, sondern ausschließlich die Impfdosen vorbereiten. Die grundsätzliche Bereitschaft zur Mithilfe ist in Mendener Apotheken offenkundig da. Seit kurzem dürfen allerdings auch Corona-Schnelltests in Apotheken oder Zahnarztpraxen durchgeführt werden, und das sieht Ann-Christin Mierzwa eher skeptisch: "Wir versuchen ja alles möglich zu machen, aber dafür fehlt uns am Heideplatz zum Beispiel schlicht und einfach ein freier Raum."

Eigener Raum, Schutz-Overalls, und alles außerhalb der Öffnungszeiten

Denn für die Schnelltests müsse es natürlich ein abgeteiltes Zimmer geben, obendrein müssten die Helferinnen und Helfer in kompletter Schutzkleidung mit Overall, Maske und Handschuhen arbeiten. Die Tests müssten zudem außerhalb der Öffnungszeiten durchgeführt werden, und auch die Entnahme eines korrekten Abstrich will gelernt sein. Angesichts dieses Aufwandes habe man sich am Heideplatz vorläufig nicht als mögliche Teststation gemeldet.