Mendener Idee: Werden die Zeugnisse im Autokino übergeben?

Für alle Schüler droht die eigene Schullaufbahn in diesem Frühjahr bedingt durch das Coronavirus ohne große Feier zu enden. Ein Zustand, der für einige Lehrer der Gesamtschule Menden nicht tragbar ist. Sie haben sich überlegt, wie die Schüler einen würdigen Abschluss ihrer Zeit auf der Schulbank finden, ohne dabei in Gefahr zu geraten, sich mit dem Virus anzustecken. Die Idee: Die Zeugnisse werden im Autokino übergeben.

"Ich wüsste nicht, was dem im Wege stehen sollte", sagt Gesamtschul-Leiter Ralf Goldschmidt. Die Idee aus dem Kollegium hat bei ihm großen Anklang gefunden. Die eigene Aula der Schule sei viel zu klein, um einen feierlichen Rahmen für eine solche Zeugnisübergabe zu gewährleisten, und so schauten sich die Lehrerinnen und Lehrer nach Alternativen um. Der Gedanke, die Übergabe im Autokino zu vollziehen, erscheint dabei am praktikabelsten.

Überall entstehen Autokinos

Autokinos erfreuen sich in Tagen des nahezu vollständig heruntergefahrenen kulturellen Lebens großer Beliebtheit. Erst am Mittwoch startete das Autokino auf dem Parkplatz an der Werler Straße und auch in Iserlohn, Hemer oder Hagen sind solche Kinos kurzfristig entstanden. Durch den ausbleibenden Kontakt der Besucher ist eine Ansteckung nahezu ausgeschlossen - ein Fakt, der nun auch den Schülern der Gesamtschule zu Gute kommen soll.

Ralf Goldschmidt kann sich die Zeugnisübergabe schon ganz konkret vorstellen. "Die Reden können im Vorfeld aufgezeichnet und dann über die Leinwand abgespielt werden. Anschließend könnte dann jeder Schüler einzeln aufgerufen werden", schildert der Schulleiter eine Idee zur Umsetzung. Nach Aufruf sollen die Schüler dann aus den Autos steigen und ihr Zeugnis entgegennehmen. Der Vorteil: "So könnten auch die Familien der Schüler dabei sein", sagt Goldschmidt.

Schulen folgen der Mendener Idee

Ob und wann die Feier für Schüler der Abschlussklassen und Abiturienten tatsächlich umgesetzt wird, ist derzeit noch offen. Laut Goldschmidt gibt es noch einige Dinge zu regeln, er ist aber optimistisch, dass die Idee tatsächlich auch umgesetzt werden kann. "Das wäre ein würdiger Abschluss", findet er. Und viele Kollegen von anderen Schulen aus der Umgebung sehen das ähnlich. Mehrere Schulen aus Hemer sind der Idee der Mendener Gesamtschule bereits gefolgt und haben, wie die Gesamtschule zuerst, Gespräche mit den Betreibern des Sauerlandparks aufgenommen.

Für die Mendener Schule wäre auch eine Umsetzung im erstmalig stattfindenden Autokino an der Werler Straße eine Option. "Da müssten wir aber erst einmal klären, wie lange das läuft", sagt Ralf Goldschmidt. Autokino-Veranstalter Wilfried Kickermann hatte eine mögliche Verlängerung aufgrund der hohen Nachfrage in Aussicht gestellt. Die Feierlichkeiten für die Schulabsolventen sind für Mitte bis Ende Mai vorgesehen. Der Sauerlandpark Hemer gab seinerseits nach Gesprächen mit der Hemeraner Stadtverwaltung grünes Licht für die besonderen Abiturfeiern.