Mendener Pömpelgarde machen Platz 1 im Tanz-Wettkampf

Die Tanzgruppen der MKG Kornblumenblau trainieren das gesamte Jahr für die Zeit zwischen dem 11. November und Aschermittwoch. Doch dieses Jahr hat sich die „1. Mendener Pömpelgarde“, die aus Mitgliedern des Elferrates besteht, getraut, zusätzlich auch an einem besonderen Turnier teilzunehmen – dem Männerballett der Karnevalsgesellschaft Schlossgeister. Und das mit großem Erfolg.

Beim sogenannten „Tofftes Seegers Schwofturnier“ zehn Tage nach Karneval wird viel gelacht. In der Stadthalle Hiltrup in Münster zeigen Tanztruppen vier Stunden lang, was sie auf dem Kasten haben. 500 Zuschauer, elf Teams – und damit ein neuer Teilnehmerrekord. Die Veranstalter waren begeistert.

Spaßfaktor und Kreativität reizen

452 Punkte und damit Rang eins sahnte die 1. Mendener Pömpelgarde der KG Kornblumenblau beim Turnier ab. Die dreizehn sportlichen Männer in Feuerwehr-Uniform boten laut Meinung der Jury den besten Auftritt. „Erstmals in Münster, und gleich den Pott geholt. Besser geht es nicht“, grölten die Jecken nach ihrem Erfolg. Die entscheidenden Punkte gab es in den Kategorien „Spaßfaktor“ und „Kreativität“.

Doch wie kam es überhaupt zu dem Auftritt in Münster? „Die Mendener Pömpelgarde wurde bei ihrem Auftritt bei der Damensitzung der MKG Kornblumenblau in der Menden-Arena von der Münsteraner Gruppe KG Schlossgeister gesehen“, sagt MKG-Pressewart Ralf-Werner Hörchner. Der Auftritt habe so sehr beeindruckt, dass die Schlossgeister die Mendener zu ihrem Turnier einluden. Diese Herausforderung nahmen die Mendener an.

Die Truppe reiste mit einigen Fans zu dem Turnier an. Es war das erste Turnier, das die Gruppe besuchte. Es tanzten insgesamt elf Gruppen aus ganz Deutschland beim Wettbewerb. Die Mendener betraten als vierte Formation die Bühne. „Während des Tanzes standen sogar die Fans der anderen Gruppen auf und applaudierten langanhaltend am Ende des Tanzes“, sagt Ralf-Werner Hörchner.

Große Freude über Erfolg

452 Punkte – die ersten drei Gruppen hatten die Mendener sofort hinter sich gelassen. Dann das große Zittern: Können die anderen Gruppen das übertrumpfen? „Als dann auch die elfte Gruppe nicht die Punktzahl der Mendener Pömpelgarde erreichte, war die Sensation perfekt“, so Ralf-Werner Hörchner. Die Freude war groß. Ihren Erfolg feierten die Teilnehmer bereits vor Ort – und auch auf der Rückfahrt nach Menden war die Stimmung super.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden gibt es hier.

Die Lokalredaktion Menden ist auch bei Facebook.