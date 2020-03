Mendener Abiturientinnen sind wieder daheim

Menden Joana Pirzkall und Pia Kröger sind nach einigem Hin und Her nach sieben Monaten wieder zurück in Menden. Ihre Rückreise gleicht einer Odyssee.

Das größte Abenteuer ihres bisherigen Lebens ist vorbei: Joana Pirzkall und Pia Kröger sind nach ihrer siebenmonatigen Reise durch die Südpazifik wieder zurück in Menden. Wegen der Coronakrise war ihre geplante Rückreise in den vergangenen Tagen mehr als ungewiss. Mit einem von der Bundesregierung gecharterten Flugzeug von Qatar Airways ging es für die beiden Abiturientinnen am vergangenen Samstag auf den rund 17-stündigen Heimflug.

Viele Tage vergingen, bis die 18-und 19-jährigen Mendenerinnen die Reise von der philippinischen Stadt Lapu-Lapu City auf der Insel Cebu antreten konnten. Immer wieder verzögerte sich die Ausreise nach Deutschland, die Lage in dem beliebten Urlaubsziel war undurchsichtig. Mitarbeiter der deutschen Botschaft waren nicht zu sehen, die ausgehändigten Passagierlisten wurden von anderen Touristen direkt am Flughafen per Megaphon vorgelesen. "Es war keiner von der Botschaft da, um das zu organisieren", berichtet Joana Pirzkall von der chaotischen Situation am Flughafen. Auf einen Mindestabstand wie derzeit in Deutschland wurde dabei nicht geachtet.

Mit Ticket wieder ins Hotel

Die Szenen, die Joana Pirzkall und ihre Freundin Pia Kröger schildern, stammen vom vergangenen Freitag. Die beiden Mendenerinnen befanden sich am Flughafen, da sie auch ohne eine E-Mail der deutschen Botschaft versuchen wollten, einen Platz im Flugzeug zu ergattern. Doch wie viele andere deutsche Touristen auch mussten Pirzkall und Kröger noch am selben Tag in ihre Hotel zurückkehren - denn sie standen nicht auf den Passagierlisten. Dafür bekamen beide einen Platz für das am vergangenen Samstag durch die Bundesregierung genutztes Flugzeug.

Damit ging es dann auf die Heimreise, am Sonntagmorgen hatten sie wieder deutschen Boden unter den Füßen. "Der Flug an sich war wie ein ganz normaler Linienflug, nichts Besonderes", berichtet Pirzkall nach der Landung in Frankfurt. Dort nahmen ihre Eltern sie in Empfang. "Uns allen ist ein Herz vom Stein gefallen", sagt Pirzkall.

Begrüßung fiel deutlich kleiner aus

Ihr siebenmonatiges Abenteuer endete so auch mit einer Reise in das Ungewisse - schließlich wissen auch die Menschen in Menden noch nicht, wie es mit der Coronakrise in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten weitergeht. So fiel auch die Begrüßung nach siebenmonatiger Abwesenheit deutlich kleiner aus als geplant - doch die Hauptsache ist ohnehin der Fakt, dass die beiden wieder zurück in ihrer Heimat sind.