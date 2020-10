Mendener Schulen: Über 110.000 Euro zusätzlich für Reinigung

Menden. Wegen der Corona-Pandemie steigen die Reinigungskosten für Schulen in Menden stark an. Seid Ihr zufrieden mit der Situation in den Schulen?

Die wegen der Corona-Pandemie notwendigen zusätzlichen Reinigungsarbeiten an städtischen Schulen hat die Stadt bislang 110.000 Euro gekostet. Das erklärte Martin Niehage, Betriebsleiter des Immobilienservice Menden (ISM), auf WP-Nachfrage. „Wir kommen bis jetzt hin, aber wir sind an der Kapazitätsgrenze.“ Das gelte sowohl für die stadteigenen Reinigungskräfte als auch für externe. „Das läuft seit März auf Hochtouren. Mehr geht nicht.“ Dabei gebe es kein finanzielles Limit, es gehe vielmehr um ein personelles Limit: „Auch die Fremdfirmen sagen uns, dass sie keine zusätzlichen Leute mehr haben.“

Tägliche Reinigung der Kontaktflächen

Die Böden in den städtischen Schulen werden, so Martin Niehage, alle zwei Tage gewischt. Aber – anders als vor Corona – werden täglich die Kontaktflächen in den Klassen gereinigt. Dazu gehören beispielsweise Tische, Schalter und Handläufe. Die Flächen werden dabei nicht desinfiziert, sondern mit Reinigungsmitteln gesäubert.

Auch die Sporthallen in Menden werden nach der Benutzung durch Schüler und vor der Benutzung durch Vereine – und umgekehrt – gründlich gereinigt, erklärt Martin Niehage: „So reinigen wir Sporthallen zum Beispiel auch am Wochenende oder auch mal frühmorgens oder abends, was früher nicht notwendig war.“ Auch sämtliche Kontaktflächen müssen gereinigt werden.

Keine Pause in den Herbstferien

In den Herbstferien kann die Reinigung nicht pausieren. „Es wurden in Schulen zum Beispiel Kurse für ausländische Mitbürger angeboten.“ Früher hätte es gereicht, einmal durchzuwischen. „Das reicht jetzt eben nicht mehr“, betont Niehage, die tägliche Reinigung der Kontaktflächen sei weiter Pflicht.

Bislang seien – fast ausschließlich durch die zusätzliche Reinigung an Schulen – zusätzliche Kosten in Höhe von 110.000 Euro angefallen, erläutert Martin Niehage. Allerdings seien das nur die Kosten der Rechnungen, die bislang eingegangen sind: „Da kommt mit Sicherheit noch was dazu.“