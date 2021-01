Mendener Schulsozialarbeiterinnen jetzt mit Online-Angeboten

Menden Heim-Unterricht und Lockdown-Probleme: Fachkräfte der Stadt bieten Rat und Tat auch in Videogesprächen oder Online-Sprechstunden an

Videogespräche oder Online-Sprechstunden, E-Mails, Telefonate, aber auch Besuche: Zusätzliche Unterstützung erhalten jetzt Mendener Familien im Lockdown durch die sieben Schulsozialarbeiterinnen der Stadt. Diese Expertinnen, die sich sonst in der Schule mit sozialen Problemen der Kinder und Jugendlichen auseinandersetzen, machen sich jetzt zusätzlich für die Familien erreichbar. Das kann eine unschätzbar wichtige Hilfe sein in Zeiten von Home-Office für die Eltern, Heim-Unterricht für die Kinder und ihrem Zusammenleben auf überschaubarem Raum bei stark eingeschränkten Außenkontakten. "Wir sind für die Kinder da!", dieses Signal will das Team jetzt senden. Auch dabei sind Simone Stegbauer, Roxanne Whitbread-Dorstmann, Karin Schumann, Katharina Berger, Andrea Abbenhaus, Gina Löbel und Katerina Breitenstein jeweils für bestimmte Schulen zuständig.

Team der Sozialarbeiterinnen will soziale Isolation von Familien durchbrechen

Schaffen wollen sie jetzt einen niedrigschwelligen Zugang zu Kindern und Eltern auf neuen digitalen Wegen, um die durch Kontaktbeschränkungen eintretende soziale Isolation von Familien zu durchbrechen. Wo sich der Kontakt mit Schülerinnen und Schülern über digitale Wege aber schwierig oder gar unmöglich gestaltet, soll es unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen Einzelförderungen und Beratung im Freien oder, in besonderen Fällen, auch weiterhin Hausbesuche geben.

Spielangebote auf Lern-Plattformen, Kontaktpunkte auch in Sozialen Medien

Auf den Lernplattformen der Schulen finden die Schülerinnen und Schüler auch Spiel-, Bastel- und Bewegungsangebote,

Für die älteren stehen Kontaktpunkte über Social Media wie Instagram und Facebook zur Verfügung. Eltern erhalten Ratschläge, wie sie im Lockdown den Alltag mit ihren Kindern gestalten und strukturieren können. Zusätzlich bieten die Fachkräfte der Schulsozialarbeit einen Ausdruckservice an, falls Schwierigkeiten bei Ausdrucken von Lernmaterialien bestehen.



Die Ansprechpartnerinnen

Simone Stegbauer, Grundschulverbund Platte-Heide (Anne-Frank-Schule, Bodelschwinghschule, Telefon: 0171-8532641,

E-Mail: s.stegbauer@menden.de

Karin Schumann, Nikolaus-Groß-Schule und Bischof-von-Ketteler-Schule am Teilstandort Haydnstraße, Telefon: 0160-97827922, E-Mail: k.schumann@menden.de

Katharina Berger, Grundschulverbund Bischof-von-Ketteler-Schule und Adolf-Kolping-Schule, Telefon: 0171 9962780, E-Mail: k.berger@menden.de Josefschule Lendringsen

Katerina Breitenstein, Josefschule Menden, Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld mit Teilstandort Schwitten, Telefon: 0171-8541482, E-Mail: k.breitenstein@menden.de St. Michael Schwitten

Andrea Abbenhaus, Realschule Menden Telefon: 0160-97827914, E-Mail: a.abbenhaus@menden.de

Gina Löbel, Gymnasium an der Hönne, Telefon: 0170-4174676, E-Mail: g.loebel@menden.de

Roxanne Whitbread-Dorstmann, Gesamtschule Menden, Telefon: 0151-42114650, E-Mail: r.dorstmann@menden.de.

Was ist Schulsozialarbeit in Menden und was leistet sie?

Grundsätzlich ist Schulsozialarbeit ein freiwilliges und bedarfsorientiertes Angebot der Jugendhilfe am Standort Schule und richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Lehrkräfte. Als wichtiger Baustein zum Aufbau von Chancengleichheit und Teilhabe der Kinder und Jugendlichen umfasst die Schulsozialarbeit sozialpädagogische Angebote wie ein Sozialkompetenztraining, Gruppenprojekte und Beratung in individuellen Anliegen. In Zusammenarbeit mit der Offenen Kinder und Jugendarbeit der Stadt Menden werden vorhandene Netzwerke zur Förderung von Familien und Kindern ausgebaut.