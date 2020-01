Menden/Balve. Um mehr Einsatzkräfte gleichzeitig – und vor allem schneller – auszubilden, arbeiten die Mendener und Balver Feuerwehren nun zusammen.

Mendener und Balver Feuerwehr können im Eiltempo ausbilden

Die Feuerwehren aus Balve und Menden haben im Jahr 2020 erstmals seit vielen Jahren einen gemeinsamen Grundlehrgang für die Freiwillige Feuerwehr auf die Beine gestellt.

Am vergangenen Samstag stand der erste Termin für die 26 Teilnehmer an. In den zurückliegenden drei Jahren hat die Feuerwehr Menden ihr Ausbildungskonzept kontinuierlich auf eine neue Stufenausbildung umgestellt. Das besondere an diesem Konzept ist, dass die Teilnehmer schneller als zuvor ausgebildet werden können und somit zügiger als Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. Im Jahr 2019 entstand die Idee, diese Ausbildung zusammen mit der Feuerwehr Balve durchzuführen. „Wir erhoffen uns von der gemeinsamen Ausbildung Synergieeffekte, der Eine kann vom Anderen lernen“ so Ausbildungsleiter Marco Borzi.

Alle Altersgruppen vertreten

Was ist überhaupt die Feuerwehr? Wie ist die Organisationsstruktur? Wie verhalte ich mich im Falle eines Einsatzes? Warum eigentlich Einsatzstellenhygiene? Fragen über Fragen, die am ersten Ausbildungstag beantwortet wurden.

Antreten zum Gruppenfoto: Der Grundausbildungslehrgang der Feuerwehren Balve und Menden. Foto: Feuerwehr Menden

Denn die 26 Teilnehmer haben unterschiedliche Vorkenntnisse: „Der älteste Teilnehmer ist 45, der Jüngste 16. Die Einen kommen aus der Jugendfeuerwehr, die Anderen wissen nur, dass die Feuerwehr rote Autos fährt“, erklärt Christian Boike, in Menden hauptamtlich für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehr verantwortlich. „Wir müssen alle abholen und auf einen einheitlichen Ausbildungsstand bringen, in den weiteren Ausbildungsstufen ist dieses Grundwissen für alle notwendig“, so Boike weiter.

Weitere Termine

In den nächsten Wochen finden regelmäßig Ausbildungsveranstaltungen statt, so stehen Themen wie Fahrzeug- und Gerätekunde oder Löschangriff auf dem Stundenplan. Nach Abschluss der ersten Stufe können die Teilnehmer sich durch weitere Ausbildungen etwa als Funker, im Atemschutz oder der technischen Hilfeleistung fortbilden.

