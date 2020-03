Mendenerin fordert zum solidarischen Applaus auf

Die Straßen sind in diesen Tagen so leer wie nie, nur wer wirklich muss, sollte sich in der Öffentlichkeit bewegen. Doch es gibt Menschen in Zeiten des Coronavirus, die müssen weiter arbeiten. Sie sorgen dafür, dass das öffentliche Leben ein Stück weit Normalität behält. Sie sorgen dafür, dass kranke und infizierte Menschen behandelt werden. Andere kümmern sich darum, dass die Regale in den Supermärkten gefüllt sind. Ihnen dafür zu danken, dass sie sich trotz des immer größer werdenden Risikos einer Infektion in den Dienst der Gesellschaft stellen, ist Christin Wenzel ein Anliegen. Weshalb sie die Mendener zu einer besonderen Danksagung aufgerufen hat.

Bei den Bildern aus dem belgischen Viertel in Köln überkommt einen die Gänsehaut. Nicht, weil es erschreckend oder beängstigend ist, was in dem 33 Sekunden langen Video zu sehen ist. Es berührt, wie Menschen alle zur gleichen Uhrzeit auf ihre Balkone oder an ihre Fenster gehen, um zu applaudieren. Sie klatschen, pfeifen und jubeln. Sie sprechen damit den Menschen, die aktuell den nötigsten Betrieb aufrecht halten, ihren Dank und teilweise auch ihre Bewunderung aus. Christin Wenzel wünscht sich das nun auch an diesem Samstag in Menden.

Samstag um 21 Uhr soll es los gehen

Denn auch hier gehen Menschen ihrer täglichen Arbeit nach, auch wenn das Risiko, sich zu infizieren, von Tag zu Tag größer wird. "Es ist ja eine Aktion die durch etliche Facebook-Gruppen geht und städteübergreifend gemacht wird. Köln ist, so wie ich das sehe, Vorreiter. Aber es gibt auch andere Orte, in denen schon geklatscht wird und einfach mal ein paar Minuten Solidarität gezeigt und danke gesagt wird. Sowas stärkt in solchen Zeiten das Zusammengehörigkeitsgefühl", sagt Christin Wenzel.

Tatsächlich ist diese Aktion inzwischen schon weit verbreitet. In vielen Städten stellen sich die Menschen öffentlichkeitswirksam in ihren Wohnungen auf, um ihre Dankbarkeit zu zeigen und Solidarität zu demonstrieren. Um 21 Uhr am Samstag sollen zum ersten Mal auch die Bürgerinnen und Bürger an der Solidaritätsaktion teilnehmen -- um in diesen schwierigen Zeiten Respekt und Anerkennung zu zollen.