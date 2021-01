Mendenerin lindert Not mit gemalten Weihnachtskarten

Brigitte Enzinger malt Bilder für die Benefizaktion Mendener in Not.

Menden In der Corona-Zeit ist es Brigitte Enzinger mehr denn je ein Herzensanliegen: Mit Karten sammelt sie 774 Euro für Mendener in Not.

Das ist ein überragendes Ergebnis: Die Mendenerin Brigitte Enzinger hat 774 Euro an die Spendenaktion „Mendener in Not“ überwiesen.

Gemalte Weihnachtskarten

Das Geld stammt zum einen aus ihrer . Zum anderen aus einer „spontanen Spendenaktion meiner Kollegen und Kolleginnen der Firma MBE“, berichtet Brigitte Enzinger. Gerade in dieser für so viele Menschen extrem belastenden Corona-Zeit ist es Brigitte Enzinger wichtig, zu zeigen, „dass in Not geratene Menschen nicht vergessen werden“.

Die Mendenerin bedankt sich ausdrücklich bei den Unterstützern ihrer Aktion in der Fleischerei Hillebrand in Lendringsen und Menden, der Lahrfeld Apotheke und Birgits Blumeneck in Lendringsen. Denn: „Ohne sie wäre meine Aktion gar nicht möglich.“ In den Geschäften waren die Weihnachtskarten erhältlich.

Aktion schon zum sechsten Mal in Folge durchgeführt

Brigitte Enzingers kann mit ihrer Aktion mittlerweile . Schon zum sechsten Mal in Folge hat sie sie durchgeführt. In jedem Jahr kamen etliche hundert Euro zusammen, die sie für unverschuldet in Not geratene Mendener gespendet hat. Und bereits jetzt steht für die Mendenerin fest, was sie zum Jahresende hin tun wird: „Ich möchte auch in diesem Jahr wieder meine Aktion starten. Auch wenig kann viel helfen.“

