Mirko Kruschinski bleibt Vorsitzender der SPD

Mirko Kruschinski geht in seine dritte Amtszeit als SPD-Vorsitzender in Menden.

Menden Bianca Voß und Julia Prowe als Stellvertreterinnen

Mirko Kruschinski bleibt Ortsvereinsvorsitzender der Mendener SPD. Mit 87 Prozent bestätigten ihn die Mitglieder am Wochenende zum zweiten Mal, Kruschinski geht damit in seine dritte Amtszeit. Neben einer Vielzahl von Delegierten wählte der Ortsverein der SPD Menden auch einen neuen Ortsvereinsvorstand: Bianca Voß und Julia Prowe sind jetzt die stellvertretenden Vorsitzenden.

Neuer Vorstand will mit den Sozialdemokraten "viel für Menden erreichen"

„Ich bin froh, dass ich nicht 100 Prozent geholt habe, man weiß ja, was mit Vorsitzenden in der SPD passiert, die die 100-Prozent-Marke holen“, sagte Kruschinski noch in der Sitzung mit einem Augenzwinkern und nahm damit Bezug auf Martin Schulz, für den vor Jahren nach dem optimalen Wahlergebnis zum Vorsitzenden der Bundes-SPD ein Absturz folgte. Alle drei Mendener Vorsitzenden zeichnen sich laut Kruschinski seit Jahren durch soziales Engagement aus Man werde sich "hervorragend ergänzen" und unterstützen. „Gemeinsam können und werden wir viel in Menden erreichen“, so Bianca Voß.

Mischung aus Frauen und Männern aus verschiedensten Berufen

Als Schriftführer wurde einstimmig Ingo Günnewicht gewählt, ebenso wie Peter Heimbecher als Kassierer. Die Beisitzer bestehen nun aus den Genossinnen und Genossen Lisa Voß, Nicole Kruschinski, Markus Schröer, Daniel Cordes, Vassilios Karamousanlis und Manuel Westermann. „Ein toller Mix aus engagierten Frauen und Männern aus den verschiedensten Bereichen des Lebens“, freut sich der Ortsvereinsvorsitzende. So werde der Vorstand durch Genossinnen und Genossen aus der Pflege bereichert: "Es gibt Lehrer, Dienstleister, Selbständige und Handwerker."

Spitze gegen neue Kooperation von CDU und FDP: Starke SPD "wird gebraucht"

Kruschinski zeigt sich indes auch kämpferisch: „Die jüngsten Veröffentlichungen von CDU und FDP, die für alle Bereiche bis 2025 eine Planung aufweisen, nur nicht für den Sozialbereich, zeigen auf, dass Menden auf jeden Fall eine starke SPD braucht.“ Der Ortsvereinsvorstand freut sich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Fraktion, "um Menden noch etwas gerechter, noch etwas sozialer und noch etwas familienfreundlicher zu machen".