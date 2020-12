MK meldet acht neue Corona-Opfer - Acht Mendener angesteckt

Menden/Balve Acht Corona-Opfer, darunter einen Niederländer, meldet der MK an Silvester. Von 128 Todesfällen 70 im Dezember. Erste Hoffnungszeichen.

Acht weitere Todesopfer der Corona-Pandemie musste das Kreis-Gesundheitsamt zuletzt registrieren, darunter ein Niederländer (74), der im MK intensivmedizinisch behandelt worden war. Menden und Balve blieben am Mittwoch von Todesfällen verschont, allerdings steckten sich acht Mendener und ein Balver neu mit dem Coronavirus an. Damit sind in Menden aktuell 96 Menschen infiziert, in Balve 16. Es verstarben ältere Menschen aus Iserlohn, Hemer, Neuenrade, Altena, Lüdenscheid und Meinerzhagen.

Strenger Lockdown zeigt im Kreisgebiet offenbar erste Wirkungen

Dennoch sieht das Kreis-Gesundheitsamt auch positive Tendenzen. So bleibt die Sieben-Tages-Inzidenz gerechnet auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit 98,2 unter der 100er-Marke: "Der strenge Lockdown scheint im Märkischen Kreis erste Wirkungen zu zeigen", heißt es.

196 Infizierte nicht mehr ansteckend - und damit an Silvester zu Hause

Weitere gute Nachricht: 196 ehemals Corona-Infizierte durften zu Silvester die häusliche Quarantäne als nicht mehr ansteckend verlassen. Damit verbleiben insgesamt noch 781 Männer und Frauen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Mit ihnen stehen 1503 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Seit Mittwoch gingen kreisweit 97 neue positive Coronanachweise ein, darunter auch die aus Menden und Balve.

Schlimmes Jahresende: Von 128 Verstorbenen 70 allein im Dezember

Laut der Statistik des Märkischen Kreises sind seit Beginn der Pandemie im Februar insgesamt 128 Einwohner in Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung gestorben, davon allein im Monat Dezember 70 Menschen. Insgesamt haben sich 7924 Märker mit dem Virus infiziert. 7015 Männer und Frauen haben Corona bereits überwunden.

Auch am Silvestertag 232 Corona-Abstriche an Teststationen und mobil

Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 232 Coronaabstriche, davon 23 an der Teststation in Lüdenscheid, 29 an der Teststation in Iserlohn sowie 180 mobil. Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen aus den 15 MK-Städten und -Gemeinden

• Altena: 51 Infizierte, 300 Gesundete, 63 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Balve: 16 Infizierte, 124 Gesundete und 53 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 14 Infizierte, 307 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 82 Infizierte, 563 Gesundete, 123 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Herscheid: 6 Infizierte, 54 Gesundete und 7 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 197 Infizierte, 1.666 Gesundete, 372 Kontaktpersonen und 24 Tote

• Kierspe: 27 Infizierte, 347 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Lüdenscheid: 116 Infizierte, 1.156 Gesundete, 288 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Meinerzhagen: 42 Infizierte, 504 Gesundete, 127 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Menden: 96 Infizierte, 764 Gesundete, 188 Kontaktpersonen und 23 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 6 Infizierte, 144 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Neuenrade: 24 Infizierte, 253 Gesundete und 44 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Plettenberg: 36 Infizierte, 336 Gesundete, 73 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Schalksmühle: 26 Infizierte, 135 Gesundete, 43 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Werdohl: 42 Infizierte, 362 Gesundete, 56 Kontaktpersonen und 16 Tote