Mutmacher: Wie Jörg König gegen den Krebs kämpft

Menden Für den Mendener gibt es keinen Stillstand. Auch nicht, wenn ihn eine schwere Krankheit sprichwörtlich versucht auszubremsen.

Als Mutmacher mit drastischem Lebenswandel hat der Mendener Jörg König turbulente Zeiten hinter sich. Halt geben ihm Familie und Freunde - jetzt mehr denn je. Denn im Kampf gegen den Kehlkopfkrebs geht für ihn der Blick weiter nach vorn. Trotz beschwerlicher Monate mit Bestrahlung und Magensonde.

Die Stimme stand auf dem Spiel

"Es sieht alles ganz gut aus", sagt Jörg König. Hoffnung und Zuversicht klingen in seiner Stimme. Essen und trinken sei inzwischen kein Problem mehr - obwohl die Magensonde noch immer ihre Arbeit leistet. Die Diagnose Kehlkopfkrebs erhielt der Mendener im Juni dieses Jahres. Und das auch eher zufällig. "Ich bin mit Halsschmerzen zum Arzt gegangen", erzählt König. Dort habe sich dann schnell herausgestellt, dass es weder Corona noch eine sommerliche Erkältung ist. Schnell wird klar: Ohne Operation geht's nicht. Und noch eine Hiobsbotschaft haben die Ärzte für den Mendener: Es sei zunächst nicht klar gewesen, ob er überhaupt wieder werde sprechen können.

Doch die Operation verläuft ohne Komplikationen. Die Zeit danach aber sei "die Hölle" gewesen. Sprechen ist zunächst nicht drin. Und bei weit über 30 Grad draußen wird die Nachbehandlung zur Tortur. "Da macht man sich schon Gedanken", sagt Jörg König rückblickend. Über mehrere Monate, so die Prognose, könne er keine feste Nahrung zu sich nehmen. Doch damit will sich der Mendener nicht abfinden. Schnell reift der Gedanke: "Ich will wieder anfangen zu arbeiten." Unterstützung bekommt er von seiner Chefin, die ihm eine Rückkehr nach der Therapie in Aussicht stellt. Das gibt ihm Kraft, er liebt seinen Job.

Mit Vollgas in die Zukunft

Die Unterstützung durch Freunde und Familie helfen König auch in der Zeit der Bestrahlung. Doch Stillstand kommt für ihn nicht in Frage: "Man muss immer positiv denken. Das Leben ist so einzigartig und kurz, wir machen uns Probleme, die eigentlich nicht nötig sind." Da werden kleine Geschmacksstäbchen schon mal zum besten, was der Krankenhausalltag so zu bieten hat. "Ich hab' mich gefreut wie ein Kind", sagt König. Zehn Kilo hat er in der Zeit nach der Operation abgenommen. "Die Obdachlosigkeit war nichts gegen das jetzt." Doch es gehe ihm gut, auch wenn er "gelitten hat".

Für die Zukunft hat sich der Mendener bereits Pläne zurechtgelegt. Zwar ist Jörg König bei der Kommunalwahl nicht direkt angetreten, doch in der Lokalpolitik findet er als Sachkundiger Bürger auch gewissen Gestaltungsspielraum in den jeweiligen Ausschüssen. Und man merkt, dass es König sprichwörtlich in den Fingern juckt, wieder loszulegen. Hin und wieder muss ihn sein Umfeld regelrecht bremsen. Doch daran haben sie sich inzwischen gewöhnt. Stillstand gibt's im Leben von Jörg König nicht. Seine Erfahrungen will er auch wieder jüngeren weitergeben. Zusammen mit der Anonymen Drogenberatung (Drobs) stehen künftig wieder Präventionskurse an. Auch darauf freut sich Jörg König schon. Vieles, sagt er, sei Einstellungssache in einer solchen Situation: "Das Leben ist wundervoll, das muss man einfach schätzen."

