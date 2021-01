MVG: Fast alle Busse nur zu einem Drittel besetzt

Menden/Märkischer Kreis Die Märkische Verkehrsgesellschaft setzt die Empfehlung von Bund und Ländern zur Eindämmung des Coronavirus um. FFP2- oder OP-Masken sind Pflicht.

Die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) versucht die Empfehlung von Bund und Ländern, nur noch einen Drittel der Kapazitäten in Bussen, mit Fahrgästen zu besetzen, umzusetzen. Zwar ist dies laut der landesweiten neuen Coronaschutzverordnung keine Pflicht, indes versucht die MVG der Empfehlung nachzugehen. "Wir haben alle Busse im Märkischen Kreis gezählt und festgestellt, dass wir insgesamt nur neun Busse haben, bei denen die Zahl ganz knapp überschritten wird", erklärt Jochen Sulies, Pressesprecher der Märkischen Verkehrsgesellschaft.

Demnach seien in sogenannten Normalbussen über den ganzen Tag verteilt fünf Fahrten gezählt worden, bei welchen die "Drittel-Regelung" knapp überschritten wurde. Bei Gelenkbussen beläuft sich die Zahl auf vier Fahrten. "Wir haben schon Mitte der vergangenen Woche angefangen, zu zählen und die Zahlen auf dem Tisch gehabt, bevor die Aktualisierung der Verordnung kam", sagt Sulies.

Maskenpflicht auch für Busfahrer

Insgesamt verzeichnet die MVG im gesamten Kreisgebiet einen drastischen Fahrgastrückgang. Seit dem ersten Lockdown nutzen lediglich rund 20 bis 25 Prozent der sonstigen Fahrgäste das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs. "Durch die Schließung der Schulen fahren wir derzeit noch nach Ferienfahrplan", erklärt der Pressesprecher weiter. "Wir haben trotzdem mehr Kapazität im Einsatz als Nachfrage vorhanden ist." Zudem sei durch den Halt an Bushaltestellen und das damit verbundene Öffnen und Schließen der Türe eine gute Durchlüftung innerhalb der Fahrzeuge sichergestellt.

Außerdem reagiere man bei der MVG auf Meldungen, die von Kunden oder Fahrgästen kommen. Hier rät Jochen Sulies zum dringenden Appell, auch an die Mendener: "Wenn jemanden etwas auffällt, soll er sich sehr gerne bei uns melden, dann schauen wir uns das an und gucken, ob man das Problem lösen kann. Wir können nämlich nicht immer überall sein." Ebenso appelliert Jochen Sulies an die Fahrgäste, dass sie medizinische oder FFP2-Masken tragen und sich nicht irritiert fühlen sollen, dass die Fahrer keine tragen. "Wir haben überall die Fahrerschutzscheibe, dann muss der Fahrer keine Maske tragen, das könnte sonst die Sicht einschränken", erklärt er. Sobald der Busfahrer allerdings seinen sogenannten Fahrerraum verlässt, hat auch er eine OP- oder FFP2-Maske zu tragen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!