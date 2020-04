Nach Corona-Pause: Mendens erster Schultag mit Schutztuch

Abiturienten am Hönne-Gymnasium sind dieser Tage wahrhaftig nicht zu beneiden. Mit Atemmasken – 100 Stück hat die Stadt geliefert – büffelt ein Teil des Leistungskurses Geografie zu beiden Seiten der Klasse für die Prüfung im Mai. Sie sind acht von 110, die am Donnerstag nach sechs Wochen Zwangspause freiwillig erschienen sind. 60 blieben zuhause: aus Angst vor Ansteckung, oder weil sie die Auffrischung nicht brauchen.

Auf die Maskenpflicht hat es laut Rektor Ulrich Cormann nur positive Reaktionen bei Schülern und Eltern gegeben. Zwar sei es „auf Dauer anstrengend“ unter der Maske, berichtet ein Schüler. „Aber weil hier jeder eine trägt, stört es schon weniger“, ergänzt eine Schülerin.

Schulstunden und Pausen sind verkürzt, so geht es nur von 8 bis 11. Zur Maskenpflicht sieht Cormann keine Alternative: „Es sind Kollegen aus der Risikogruppe über 60 hier. Und auf engen Fluren und Höfen kann ich nicht fürs Einhalten ausreichender Abstände garantieren.“ Die Masken liegen auf vielen Tischen, und überall stehen Desinfektionsmittel bereit. Auch das Angebot von Werbetechniker André Huke hat Cormann dankend angenommen: Auf dem Boden und an den Türen sind überall Hinweise und Abstandsmarkierungen aufgebracht.

Im Normalbetrieb würde es eng

Nicht gebrauchte Stühle bleiben in der Geografieklasse gleich auf den Tischen, damit die Reinigungskräfte sie nicht hochwuchten müssen. Die haben ohnehin Schwerstarbeit zu leisten und gehören laut Cormann zum Schulteam wie alle anderen auch: „Für 40 Kurse brauchen wir 40 Räume, und jeder ist danach zu reinigen.“ Ab dem 5. Mai sollen die Schüler der Jahrgangsstufe darunter hinzukommen. Dann wird’s mit den Räumen bei der jetzigen Aufteilung allerdings schon eng, ganz zu schweigen vom Normalbetrieb.

Damit die Schüler überhaupt ihr Abi bauen können, mussten sie vor Ostern ihre Vorklausuren zurückerhalten. An denen hingen Abi-Zulassung und Vornote. „Weil sich die Post da schon nichts mehr quittieren ließ, haben wir die Arbeiten mit zehn Kollegen selber ausgeliefert – auch an Schüler in den Nachbarstädten“, berichtet Cormann.

Die Klasse FOS 18 B am Hönne-BK. Die Klasse von Lehrerin Insa Reuter (stehend) zählt üblicherweise 27 Schüler, ist aber aus Abstandsgründen in vier Kleingruppen aufgeteilt worden. Foto: Thomas Hagemann

Das Engagement der Lehrer ist überall hoch. 120 sind es am Hönne-Berufskolleg, und einige kommen eigens in die Schule, um ihre Kollegen in den Pausen abzulösen, die drinnen zu verbringen sind. So gönnt jede dieser Aufsichten dem maskierten Kollegen im wahrsten Wortsinn eine Atempause, berichtet Leiterin Helga Bendick.

Auch am Kolleg sind die Klassen aufgeteilt – wie die FOS 18 von Lehrerin Insa Reuter. 27 Schülerinnen und Schüler lernen in den Gruppen A bis D Soziales und Gesundheit. Insgesamt sind heute 200 Schülerinnen und Schüler da – verteilt auf 20 Räume. Eine Woche lang werden so im Wechsel 500 Schüler unterrichtet. Für die meisten ist das Erscheinen Pflicht, nur Abiturienten kommen auch hier freiwillig.

Wer wissen will, was komplizierte Mathematik ist, blicke auf Bendicks Dienstpläne für die nächsten Wochen. Da stehen Unterrichte für 100 Berufsschüler in der JVA Drüpplingsen an, am Kolleg sind Elektriker-, Installateur- und Maurerklassen auf Prüfungen im Mai vorzubereiten. Gleiches gilt für Kfz-Mechatroniker und Industrie-Azubis. Aber es gibt noch unendlich viel mehr zu unterrichten: Bekleidungstechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Vollzeit-, Teilzeit-, Onlineschüler.

Das alles ist mit einem Kollegium zu bewältigen, dem jetzt 20 Kräfte fehlen. Manche bleiben vorsorglich weg, anderen fehlt ihr Fach. „Ein Sportlehrer“, sagt Bendick, „kann nicht Maschinenbau unterrichten.“