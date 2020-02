Nach Tod von Lia: Ihre Familie meldet sich jetzt zu Wort

Menden. Die Anteilnahme ist riesig und viele Menschen möchten helfen. Die Familie möchte Spendengelder weiterleiten.

Eine Stadt trauert: Nachdem sich mehr als tausend Menschen an der Suche nach der zehn Jahre alten Lia aus Menden beteiligt hatten, wurde das Mädchen am Sonntag tot aus der Ruhr geborgen. Menschen nehmen Anteil, es wird getrauert. Seitdem zünden Bürger Kerzen für die Kleine an und rufen auch im Netz zu Hilfsaktionen auf.

Nun meldet sich Elena Balaoura, die Cousine von Lia, im Namen der Familie zu Wort und schreibt der Westfalenpost-Redaktion:

„Am Samstag, 1. Februar 2020, kam es durch eine Verkettung unglücklicher Umstände dazu, dass Lia in einem unbeobachtetem Moment die Wohnung der Eltern verließ. Eine Woche und einen Tag später wurde sie tot in der Ruhr gefunden und geborgen. Nun können die Eltern, Familie und Freunde anfangen zu verarbeiten.

Viele von Euch haben geholfen, Lia zu suchen, haben in Wort und Tat Anteil genommen. So kam auch die Frage auf, ob man der Familie etwas Gutes tun kann und für die Beerdigung spenden könnte.

Die Eltern von Lia sind dankbar für all Eure Gebete und Gedanken, aber sie möchten die Beerdigung selbst finanzieren, denn es ist das Einzige, was sie jetzt noch für Lia tun können. Dennoch haben sie sich überlegt, dass wenn jemand spenden will, dieser auch die Möglichkeit bekommen soll. Allerdings möchten sie dann in Lias Namen etwas Gutes tun und das Geld an zwei von ihnen gewählte Institutionen, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen, weiter spenden.“