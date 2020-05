Nach Unfall: Mendener (18) schwebt weiter in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landhauser Straße wurde am späten Sonntagabend ein 18-Jähriger aus Menden schwer verletzt (wir berichteten). Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, da der 18-Jährige derzeit nicht vernehmungsfähig ist. "Sein Zustand ist unverändert schlecht", sagt Polizeioberkommissar Marcel Dilling. Der Mann befindet sich im Klinikum Dortmund.

In Dunkelheit nichts gesehen

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 23.25 Uhr mit einem Ford Transit auf der Landhauser Straße in Richtung Sümmern unterwegs. In Höhe der Einmündung Überm Gaxberg vernahm der Fahrer laut Polizei plötzlich einen Schlag an der vorderen rechten Fahrzeugseite.

Er hielt umgehend an und vermutete den Zusammenstoß mit einem Reh. "Der Fahrer gab an, in der Dunkelheit nichts erkannt zu haben", sagt Polizeihauptkommisar Dietmar Boronowski. Als der 59 Jahre alte Mann ein Stöhnen aus dem nahen Gebüsch vernahm, fand er den schwer verletzten 18-Jährigen.