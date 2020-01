Neuauflage der Pool-Party im Mendener Hallenbad

36.400 Besucher zählte das Mendener Hallenbad im vergangenen Jahr. Damit strömten 2019 rund 600 Menschen mehr in das Bad als noch 2018. Im Sportausschuss kündigte Achim Richlik von der Stadtverwaltung zudem an, dass es Pläne für eine Neuauflage der Poolparty für Kinder und Jugendliche um Ostern gibt.

Achim Richlik zog ein überwiegend positives Fazit für das Hallenbadjahr 2019. Nicht nur, dass das Bad über einen längeren Zeitraum störungsfrei war, auch die Besucherzahlen konnten nochmals gesteigert werden. Zählten die Mitarbeiter 2018 noch 35.800 Gäste, weist die Statistik für 2019 insgesamt 36.400 Besucher aus.

Digitales Buchungssystem

Gleich mehrere Änderungen sollen zudem dafür sorgen, dass das Bad auch in Zukunft effektiver genutzt werden kann. Das neue Kassensystem habe sich laut Richlik inzwischen bewährt. Die Feuertaufe erlebte das System an den Öffnungstagen Weihnachten und Silvester, immerhin strömten an beiden Tagen rund 200 Besucher ins Bad.

Gleichzeitig ist auf Wunsch der Vereine ein digitales Buchungssystem in Arbeit, um die Auslastung zu optimieren. Über eine App sollen freie Zeiten schnell einsehbar sein. „Das wird hoffentlich ein Erfolg“, so Achim Richlik.

Eine Aktion, die im vergangenen Jahr gut angenommen wurde, war die Poolparty in den Osterferien. Eine Neuauflage ist ebenso in Planung. Allerdings wolle man testweise eine 2-Euro-Zulage auf den Eintritt erheben. „Wir wollen schauen, ob es angenommen oder boykottiert wird“, so Richlik.

