Neue Mendener Shoppingseite: Kaum online, schon gehackt

Stefan Weige ist Administrator der neuen lokalen Einkaufsseite „menden-shopping.de“. Die Webseite für heimische Händler nehme zwar weiter kräftig an Fahrt auf, es gab aber auch schon Probleme. So werde versucht, die Homepage zu hacken, sie also anzugreifen, um das Passwort herauszufinden oder die Seite unbenutzbar zu machen. Zweimal nahm die eingebaute Abwehrsoftware die Seite wegen sogenannter „Brutforce-Attacken“ kurzzeitig vom Netz, zuletzt am Donnerstagabend, berichtet Weige.

Insgesamt aber funktioniere die Homepage gut, was auch die Wachstumsszahlen belegten: Gut 50 Mendener Anbieter seien schon eingetragen, weitere stünden in der Warteschlange, und Weige bittet um etwas Geduld. 22.500 Seitenaufrufe bei vier Minuten durchschnittlicher Aufenthaltszeit pro Nutzer bis Freitag zeigten, dass sich die Kunden wirklich auf der Seite umsehen.

Um die Vielfalt des Angebots für Nutzer übersichtlicher zu machen, hat Weige die Seite jetzt neu strukturiert. Am meisten nachgefragt sei bisher der Einzelhandel, gefolgt von Lebensmitteln und Restaurants – wobei letztere bisher wenig Gebrauch von dem Angebot machten. Und bis auf Breunig & Kölling sei noch keine Lendringser Geschäft dabei: „Da ist noch Luft nach oben.“

Kopfschütteln: Anbieter lenken Nutzer auf Anrufbeantworter mit Absage

A propos: An den Kopf gefasst habe er sich, als ihm Nutzer meldeten, dass sie bei einigen Anbietern nur auf dem Anrufbeantworter gelandet seien. Der teile dann lediglich mit, dass das Geschäft coronabedingt geschlossen sei. „Dafür“, sagt Weige, „braucht man unseren Online-Service nun wahrhaftig nicht.“

Überlegt würden jetzt separate Seiten für die Gastronomie oder Rabatt-Aktionen. In anderen Städten gebe es etwa spezielle Gutscheine oder einen 20-Prozent-Nachlass auf alles für die Dauer der Ausnahmezeit. In der Planung sei auch, den erfolgreichen Menden-Gutschein online verfügbar zu machen. Mittelfristig will Weige die Seite an das Mendener Stadtmarketing abgeben – inklusive seiner Domain.