Corona in Menden: Neuer Lockdown verschärft die Lage auch im Mendener Handel

Menden Werbegemeinschaft: Die Sorgen der Geschäftsleute werden existenziell. Geld steckt in der Winterware, die jetzt keinen Absatz findet.

Die Verlängerung des Lockdowns im Einzelhandel bis 14. Februar kam für den Mendener Einzelhandel nicht mehr überraschend, ein weiterer Schlag ins Kontor ist er trotzdem. Die Sorgen sind längst existenziell, das macht Falk Steidel, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Menden, auch an vermehrten Anfragen bei Lieferanten nach Rechnungs-Stundungen fest. "Denn die staatlichen Hilfen kommen nach Angaben unserer Mitglieder schleppend oder gar nicht. Bei den noch im Frühjahr hoffnungsvoll gestarteten lokalen Online-Angeboten ist bis auf wenige Ausnahmen Ernüchterung eingetreten. Aber die Ladenmieten und andere Fixkosten laufen weiter."

Wenig Nachfrage nach Wintersachen: Leute kommen weniger raus

Vor allem für Textilgeschäfte werde es eng, denn sie laufen Gefahr, ihr Winterangebot gar nicht mehr losschlagen zu können. "Schlussverkaufszeit ist normalerweise Ende Februar", sagt Steidel. Doch ob die coronabedingte Zwangspause bis dahin wirklich ausläuft, sei unsicher. Und: "Die Nachfrage nach Wintersachen ist ohnehin niedriger, solange die Leute kaum rausgehen können. Das Kapital der Geschäftsleute steckt aber in dieser Ware." Zugleich kündigen sich jetzt schon die Frühjahrs-Kollektionen an, für die in den Geschäften noch gar kein Platz sei. Und: Sollten Kommunion und Konfirmation erneut nicht größer gefeiert werden können, treffe das nicht nur den Umsatz für Kinderkleidung. "Denn auch die Eltern und Verwandten machen sich dafür normalerweise gerne mal schick."

Befürchtung der Gastromomen: Öffnung erst wieder im Mai erlaubt?

Auch die Mendener Gastronomie, die weiterhin 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat erhält, blicke gleichwohl bang in die Zukunft. Laut Falk Steidel befürchten nicht wenige Wirtinnen und Wirte, dass sie noch bis Mai geschlossen halten müssen. Ob sich diese Befürchtung allerdings bewahrheitet, sei seriös noch nicht zu sagen.