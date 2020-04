Not-Betreuung in Menden: Anzahl der Kinder ist gestiegen

Die Zahl der Kinder, die sich aktuell in der Not-Betreuung befinden, ist in Menden gestiegen. Schuld daran ist eine Neuregelung des Landes, die seit rund eineinhalb Wochen gilt. Die Landesregierung hatte entschieden, dass nicht mehr beide Elternteile sogenannte Schlüsselpersonen sein müssen, um auch während der Corona-Krise Kinderbetreuung in Anspruch zu nehmen. Seit Montag, 23. März, reicht es, wenn ein Elternteil nachweisen kann, dass es einem Beruf nachgeht, der zur "Aufrechterhaltung einer kritischen Infrastruktur im Land" dient.

Die Kitas

Die Zahlen in den Mendener Kitas werden wöchentlich ermittelt. Und zwar für das gesamte Stadtgebiet, also für Kitas aus jeder Trägerschaft. Die Zahlen haben sich seit der Neuregelung verdoppelt.

Waren es zu Beginn der Krise am Montag, 16. März, noch 14 Kinder, haben eine Woche später am 23. März bereits 19 Kinder das Angebot genutzt. Aktuell (Stand 30. März) werden in den Kitas 39 Kinder betreut. In der Wochenendbetreuung sind aktuell zwei Kinder.

Die Schulen

In den Schulen werden zur Zeit 26 Kinder betreut. "Änderungen durch die Neuregelung, die wir erfasst haben, sind, dass es an einem Standort auch eine Samstagsbetreuung gibt. An einigen der Schulstandorte gibt es zudem auch bereits Anfragen für die Ferien. Das wäre mit der Regelung vorher ja auch nicht möglich gewesen", sagt Stadtsprecher Johannes Ehrlich. Vergleichswerte liegen hier nicht vor.

Die Zuhause-Bleiber

Für alle anderen Eltern bietet die Stadt Menden während des Betreuungsverbotes kreative Ideen an, die Erwachsene mit ihren Kindern in den eigenen vier Wänden nutzen können. Das Projekt nennt sich "Ideenwerkstadt". Täglich um 8 Uhr veröffentlicht die Stadt auf ihrer Homepage den Kita-Tipp des Tages unter einem bestimmten Motto.

Die Idee entstand im Team Tagesbetreuung aus der Überlegung heraus, was die Erzieherinnen und Erzieher während des Betreuungsverbotes für "ihre" Familien tun können. Für Kinder und Eltern kann die gemeinsame Zeit zuhause sehr schön, aber auch sehr herausfordernd sein. Die Rituale und Ideen aus der Kita können mit dem Kita-Tipp nun auch Zuhause umgesetzt werden. Die Kinder aus den städtischen Kitas erhalten zudem auch noch Post aus ihrer Kita mit persönlichen Grüßen aus ihren Kitagruppen.

Hinter der Ideenwerkstadt stecken die Erzieherinnen und Erzieher der sieben städtischen Kitas. Die Federführung, also die Zusammenführung der Ideen und die redaktionelle Bearbeitung, übernimmt Rieka Kespohl, Erzieherin der Kita Zeisigstraße in Lendringsen.