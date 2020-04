Patienten können in Mendener Apotheke per App bestellen

Menden. Auf das Angebot greifen viele Mendener zurück: In der Apotheke vor Ort können Patienten per App Medikamente bestellen und liefern lassen.

Zuhausebleiben und Kontakte reduzieren ist in Corona-Zeiten das wichtigste Gebot. In der Sonnen-Apotheke können Kunden nun per App Medikamente bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Die Nutzung der App durch Patienten ist durch die Corona-Pandemie immens beschleunigt worden.

Auf dem Kassenbon eines jeden Kunden der Sonnen-Apotheke wird seit kurzem ein QR-Code aufgedruckt. Scannt der Kunde diesen über sein Smartphone ein, kann er sich mit seiner Apotheke verbinden.

Apotheke im Umkreis suchen

Dazu wird der Kunde auf die App „deine Apotheke“ weitergeleitet. Dort kann dann die eigene Stadt oder Postleitzahl eingegeben werden. Dann werden alle Apotheken mit Adresse und Telefonnummer aufgelistet, die sich im Umkreis befinden. Mit dem Logo der App (weißes Herz auf grünem Kreuz) sind dann die Apotheken gesondert gekennzeichnet, die bei der App mitmachen.

App "deine Apotheke". Foto: Corinna Schutzeichel / WP

Nach der Auswahl der gewünschten Apotheke kann der Patient dann entweder sein Rezept oder das gewünschte Produkt fotografieren oder auch einen freien Text eingeben. Foto oder Nachricht landen dann im System der Apotheke. „Das wird dann direkt bei uns im Kassenprogramm angezeigt“, erläutert Apothekerin Nadja Kaufmann, Inhaberin der Sonnen-Apotheke an der Unnaer Straße.

„Wir können dann direkt mit dem Patienten kommunizieren, also beispielsweise auch mitteilen, ob ein Medikament vorrätig ist, und wir können nachfragen, ob der Patient es abholen will oder ob wir liefern sollen. Das landet dann wie eine WhatsApp-Nachricht auf dem Handy.“

Von den Kunden sei die App äußerst positiv aufgenommen worden, berichtet Nadja Kaufmann. Und auf die Möglichkeit, sich durch die Apotheke Medikamente nach Hause liefern zu lassen, greifen derzeit noch mehr Patienten zurück als sonst.

QR-Code auf dem Kassen-Bon. Foto: Corinna Schutzeichel / WP

„Die App dient ja vor allem der Sicherheit“, erklärt Nadja Kaufmann. Die Kundenfrequenz in der Apotheke werde reduziert, die Botenfrequenz sei deutlich erhöht worden. Für die Apotheke sei die Entscheidung, die App anzubieten, auch mit Kosten verbunden, erklärt Nadja Kaufmann, „die App wurde ja von einem Softwarehaus entwickelt, so dass wir natürlich dafür auch bezahlen müssen“. Doch vereinfache die App manche Arbeitsschritte in der Apotheke: „Ich bin davon ganz begeistert“, sagt Nadja Kaufmann. Weiterer positiver Nebeneffekt: „Es fällt kein Papiermüll an, weil alles direkt bei uns im System landet.“

HINTERGRUND:

Die App „deine Apotheke“ ist von dem Unternehmen ADG entwickelt worden, das im Bereich Apotheken-Software, Warenwirtschaft und Kassensysteme aktiv und eine Tochter von Phoenix Pharmahandel ist. An die App „deine Apotheke“ sind nach Auskunft des Unternehmens derzeit circa 4.100 Apotheken angeschlossen.