Pflege in Menden: Zahlen nur noch neun von zehn für Eltern?

Mit einem neuen Gesetz sollen erwachsene Kinder seit diesem Jahr entlastet werden. Danach sollen Töchter und Söhne erst ab einem Jahresbruttoeinkommen ab 100.000 Euro für ihre pflegebedürftigen Eltern zur Kasse gebeten werden. Durch das so genannte Angehörigen-Entlastungsgesetz kommt es allerdings auch zu Mehrkosten für die Städte. Wie sieht die Situation in Menden aus?

Neun von zehn Kinder zahlen nicht mehr

Bislang hat sich das Sozialamt das Geld für die Pflege bei den Angehörigen zurückgeholt, wenn die Betroffenen selbst diese nicht stemmen konnten – falls es das Einkommen der Kinder zuließ. Durch die Anhebung der Elternunterhaltsgrenze auf 100.000 Euro können sich die Städte nach Schätzungen des deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) in etwa neun von zehn Fällen kein Geld mehr von den Kindern zurückholen.

Was das neue Gesetz die Stadt Menden kostet, kann derzeit niemand konkret beziffern. „Der Haushalt ist davon nur mittelbar belastet“, sagt Stadtsprecher Johannes Ehrlich auf Nachfrage der Westfalenpost. Die Ausgaben seien „nur ein Durchlaufposten“ bei der Stadt, denn: „Unser Sozialamt rechnet das mit dem Kreis ab.“ Es sei nur die Frage, ob sich das „irgendwann auf die Kreisumlage auswirkt“.

Grobe Schätzung im Haushalt

Und auch der Märkische Kreis kann derzeit keine Aussagen darüber treffen, wie viele Menschen durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz im Märkischen Kreis beziehungsweise in Menden entlastet werden. Unklar ist auch, wieviel Geld das neue Gesetz den Kreis kostet. Denn, so Pressesprecherin Ursula Erkens: „Selbst, wenn beispielsweise die Mutter in Menden untergebracht ist, heißt das noch lange nicht, dass die Kinder auch in Menden oder im Märkischen Kreis leben.“ Daher habe der Märkische Kreis in seinen Haushalt erst mal eine grobe Schätzung eingebracht. Im vergangenen Jahr, so erklärt Ursula Erkens, habe der Märkische Kreis 650.000 Euro von Angehörigen vereinnahmt. In diesem Jahr rechne der Kreis mit Einnahmen von nur noch circa 180.000 Euro.

