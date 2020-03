Polizei im Märkischen Kreis überträgt Streife im Internet

Menden. Am Freitag geht die Polizei im Märkischen Kreis auf Streife – und lässt ihre Follower in den sozialen Medien acht Stunden lang teilhaben.

Dietmar Boronowski und Marcel Dilling gehen am Freitag auf eine besondere Streife. Die beiden Polizeibeamten schlagen ein neues Kapitel bei der Polizei auf. Es geht auf „Social-Media-Streife“. Zum allerersten Mal überhaupt nutzt die Polizei im Märkischen Kreis dieses, in Städten wie Hagen und Hamm schon etablierte Format. Ziel ist es, einer möglichst breiten Öffentlichkeit in aller Transparenz die tägliche Arbeit von Polizisten nahe zu bringen.

Menden Sendung auf den größten Plattformen Die Polizei im Märkischen Kreis ist in den drei größten sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter, Instagram) vertreten. Die Zahlen der Follower auf den drei Portalen sind dabei sehr unterschiedlich. Auf Facebook haben rund 20.000 Menschen die Seite der Polizei abonniert, auf Twitter sind es 2548. Der erst seit Anfang März geführte Account auf Instagram erreicht etwas mehr als 1000 Menschen. Die „Social-Media-Streife“ am Freitag wird von 16 Uhr bis 0 Uhr auf allen Portalen begleitet.

Eigentlich sind Dietmar Boronowski und Marcel Dilling nicht mehr allzu häufig in Uniform unterwegs. Sie arbeiten in der Abteilung für Presse-und Öffentlichkeitsarbeit. „Am Freitag werfen wir uns aber in Schale und bewaffnen uns mit Smartphones und Tablets“, sagt Dilling.

Der Polizeibeamte sagt das mit dem nötigen Respekt vor seinem Beruf, weiß aber auch, wie besonders sein Dienst am Freitag sein wird. Denn er und Boronowski berichten mehr oder minder live von ihrem Dienst – und das gleich auf drei Kanälen parallel.

Auf den wichtigsten Kanälen vertreten

Bekannt sind bisher die Profile der Polizei auf Facebook und Twitter, neu hingegen ist der Auftritt der Gesetzeshüter auf Instagram. „Wir wollen möglichst allen Zielgruppen zeigen, wie die tägliche Arbeit eines Polizisten tatsächlich aussieht“, sagt Dilling. Da die verschiedenen sozialen Medien aber inzwischen auch von unterschiedlich alten Menschen genutzt werden, ist die Polizei nun überall vertreten.

Die Polizei in Hagen beispielsweise hat schon deutlich mehr Routine mit solchen öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Dort aber wird die Streife bisher lediglich auf Facebook geschaltet.

Da aber gerade die jüngere Generation nicht oder nicht mehr auf Facebook oder Twitter vertreten ist, erhofft sich die Polizei im Märkischen Kreis eine größere Reichweite beim potenziellen Nachwuchs auf Instagram. Der neue Account dort hat nach zwei Tagen bereits über 1000 Follower.

Aktion soll Bewerber locken

Neben dem Ziel, das Einsatzgeschehen für die Bürger transparent zu machen, erhofft sich die Polizei auch einen positiven Effekt auf mögliche Bewerber. „Und wenn wir nur einen dadurch für unsere Arbeit begeistern konnten, ist das ein Gewinn“, sagt Oberkommissar Dilling. Zwar habe die Polizei im Märkischen Kreis derzeit kein ­Bewerberproblem, doch durch Aktionen wie der „Social-Media-Streife“ soll das auch in Zukunft so bleiben.

Zusätzlich geht es aber auch darum, die eigenen Kanäle weiter zu bewerben und bekannter zu ­machen. Gerade in Zeiten von falschen Nachrichten geht es der Polizei darum, sich als valide Informationsquelle zu etablieren.

Szenarien wie bei der bekannten TV-Doku-Reihe „Toto und Harry“, bei der zwei Bochumer Polizisten von einem Fernsehteam begleitet wurden, wird es wohl eher nicht geben. Wenn es nichts zu tun geben wird, geht es den Polizeibeamten auch darum, eben das darzustellen. „Wir werden sehen, was da auf uns zukommen wird“, sagt Dilling.

