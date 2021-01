Schadstoffmobil in Menden: Die Januar-Termine im Überblick

Menden Das Schadstoffmobil sammelt im Januar in Menden wieder Sonderabfälle aus den Haushalten ein. Alle Standorte und Termine im Überblick.

Auch im Januar 2021 ist das Schadstoffmobil wieder in Menden unterwegs, um Sonderabfälle aus den Haushalten einzusammeln. Die Termine und Standplätze im Überblick.

Freitag, 8. Januar: 9 bis 10 Uhr Innenstadt, Am Ziegelbrand, Städt. Bauhof; 10.15 bis 11.15 Uhr Platte Heide, Berliner Straße; 12.15 bis 13.30 Uhr Schwitten, Sellhauser Weg, Feuerwehrgerätehaus; 13.45 bis 14.30 Uhr

Bösperde, Heidestraße, Feuerwehrgerätehaus.

Samstag, 9. Januar: 13.30 bis 16 Uhr Innenstadt, Untere Promenade, Bringhof.

Samstag, 16. Januar: 11.30 bis 13 Uhr Innenstadt, Untere Promenade, Bringhof.

Freitag, 22. Januar: 9 bis 10 Uhr Bösperde, Holzener Str., Parkplatz „Kaufland“; 10.15 bis 11.15 Rauherfeld, Oesberner Weg, Parkplatz „Huckenohl Stadion“; 12.15 bis 13.15 Uhr Hüingsen, Ohlstr., Parkplatz „Sportplatz“; 13.30 bis 14.30 Uhr Lendringsen, Walzweg (Feuerwehr); 14.45 bis 15.30 Uhr Lendringsen, Salzweg, Parkstreifen.

Samstag, 23. Januar: 13.30 bis 16 Uhr Innenstadt, Untere Promenade, Bringhof.

Samstag, 30. Januar: 9 bis 11 Uhr Lendringsen, Walzweg, Feuerwehr; 11.30 bis 13 Uhr Innenstadt, Untere Promenade, Bringhof.

Was vom Schadstoffmobil mitgenommen wird

Mitgenommen werden vom Schadstoffmobil beispielsweise lösemittelhaltige Altfarben und –lacke, Säuren und Laugen, Pflanzenschutzmittel, Altmedikamente, Altbatterien, Laborchemikalien aus dem Hobbybereich sowie Altöl.

Hier noch einige Hinweise:

→ Aufkleber, Beipackzettel oder Erklärungen, aus denen die Art des angeführten Schadstoffes ersichtlich ist, sollten den Abfällen beigefügt werden.

→ Flüssige Schadstoffe müssen in fest verschlossenen Behältnissen angeliefert werden (Maximale Gebindegröße 20 Liter)!

→ Keinesfalls Schadstoffe oder Elektrokleingeräte an den Haltestellen abstellen, wenn die Sammelfahrzeuge abwesend sind. Sie gefährden sonst Kinder und Umwelt

→ Lösungsmittelfreie Wand- und Deckenfarben (Dispersionsfarben) gehören im ausgehärteten Zustand in die Restmülltonne! Der leere Farbeimer kann in die gelbe Wertstofftonne gegeben werden.

→ Gebrauchte Batterien können aufgrund der Batterieverordnung bei den Händlern bzw. an den Verkaufsstellen abgegeben werden.

