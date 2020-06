Schausteller planen Verlängerung für „Pfingstkirmes to go“

Menden. Die beteiligten Schausteller planen eine Verlängerung für die „Pfingstkirmes to go“ in Menden. Der Drive-In-Markt ist ein Überraschungs-Erfolg.

Wegen großer Nachfrage verlängert: Die Veranstalter der ersten Mendener Pfingstkirmes to go möchten noch einmal öffnen. Das endgültige Okay ist am späten Montagnachmittag noch nicht zu bekommen, die Frage, ob der Parkplatz an der Werler Straße dann frei ist, noch nicht abschließend beantwortet.

Kirmesorganisator Frank Foulon hat aber schon – wie er sagt – einige positive Gespräche im Hintergrund geführt und hofft spätestens am heutigen Dienstagvormittag auf endgültig grünes Licht. Dann würde am kommenden Wochenende die erste Mendener Pfingstkirmes to go, die von Mittwoch an ihre Tore für Fußgänger und Autofahrer geöffnet hatte, am kommenden Wochenende - von Freitag bis Sonntag - eine Fortsetzung erleben.

Sonntag besucherstärkster Tag auf Pfingstkirmes to go in Menden

Die Resonanz der Bevölkerung habe die Schausteller diese Entscheidung leichten und freudigen Herzens treffen lassen, heißt es. Alle Buden wären wieder dabei, und gerade für die jüngsten Besucher verspricht Frank Foulon noch eine Überraschung, die den Besuch noch unterhaltsamer machen soll.

Bestellen Sie hier unseren Menden-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Am Sonntagnachmittag strahlt Foulon mit der sommerlichen Sonne um die Wette als er die Frage nach einem Fazit dieser besonderen Premierenveranstaltung beantwortet. Genaue Erwartungen zu formulieren, das war im Vorfeld natürlich niemandem möglich. Aber Menden hat diese Ersatzveranstaltung für die „große“ Pfingstkirmes angenommen. „Es ist einfach nur schön, wie uns die Menschen haben spüren lassen, dass sie diese Möglichkeit zu schätzen wissen und gerne gekommen sind.“ Wie auch in den letzten Jahren schon meistens, war der Pfingstsonntag auch hier der besucherstärkste Tag, so Foulon. Auch wenn genaue Zahlen kaum zu nachzuhalten sind.

Wechsel aus Autofahrern und Fußgängern auf Grohe-Parkplatz

Je nach Tageszeit oder Wochentag wechselte der Fokus zwischen einer Mehrheit an Autofahrern, dann wieder Fußgängern, vielen Familien in den Nachmittagsstunden, Jugendlichen an den Abenden. Und an den Nachmittagen legten auch einige Radler eine Pause zur Erfrischung und Kräftigung ein. Bei strahlendem Sonnenschein zog es manche in den Schatten der wenigen Bäume des Grohe-Parkplatzes.

Auch wenn der Kirmesmarkt insgesamt natürlich nicht den riesigen Einzugsbereich wie die übliche Kirmes erreichen konnte und vor allem Mendener anlockte: Vor allem aber zeigten sich die Schausteller durchaus zufrieden mit den Umsätzen, wenn auch hier wie bei der Besucherzahl natürlich die Vergleichsmöglichkeit fehlte. Und auch ein paar Befragte äußerten sich sehr dankbar für die Abwechslung in einer Zeit, wo die Freizeitmöglichkeiten immer noch sehr vorsichtig wieder hochgefahren werden. Und auch wenn man am kommenden Wochenende wahrscheinlich noch einmal durchstarten kann: Die Menschen auf beiden Seiten der Theke eint die Hoffnung, im kommenden Jahr wieder im gewohnten Rahmen mitten in der Mendener Innenstadt Pfingstkirmes feiern zu können.

Hier geht es zum ausführlichen Nachrichten-Ticker mit allen Nachrichten rund um die Corona-Pandemie in Menden, Fröndenberg, Balve, Märkischer Kreis und Kreis Unna.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!