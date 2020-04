Schmallenbach-Haus: Trauer nach Tod eines Mitarbeiters (55)

Vierzehn positiv auf den Coronavirus getestete Menschen sind in Fröndenberg seit Beginn der Pandemie gestorben. Zwölf davon standen in Verbindung mit dem schwer gebeutelten Schmallenbach-Haus. Mittlerweile ist klar: Die jüngsten Todesfälle, die der Kreis Unna am Montag bekanntgegeben hat, sind ein 99 Jahre alter Bewohner und ein 55 Jahre alter Mitarbeiter des Hauses 1.

Der 55-jährige Fröndenberger "war eigentlich Zuhause und kam plötzlich ins Krankenhaus", sagt Geschäftsführer Heinz Fleck. Dort sei er rund zwei Wochen behandelt worden und schließlich gestorben. Ein Schock für Angehörige und Kollegen. "Wir sind alle sehr betroffen und traurig. Die Situation ist belastend", sagt Heinz Fleck.

Erst wenige Tage zuvor hatte er den Tod einer langjährigen Mitarbeiterin aus Menden betrauern müssen. Die Pflegekraft hatte nach ihrem Krankenhausaufenthalt Zuhause einen Rückfall erlitten und war plötzlich zusammengebrochen.

Schwere Vorwürfe gegen die Einrichtungsleitung

In einem Schreiben an die Redaktion erhebt nun ein - nach eigenen Angaben - Bekannter des jüngsten Opfers schwere Vorwürfe gegen die Einrichtung. Man habe seinen Freund unter Druck gesetzt und vor die Wahl gestellt: entweder trotz Vorerkrankung mit Mundschutz weiterarbeiten - oder die Entlassung. "Für uns war das Mord!", schreibt der Mann aus Möhnesee.

Heinz Fleck ist geschockt. "Das ist völliger Quatsch!" Er lege die Hand dafür ins Feuer, dass keiner seiner Mitarbeiter vor die Wahl gestellt wurde oder in irgendeiner Form Druck aufgebaut worden sei. Mit beiden Ehepartnern der verstorbenen Kollegen stehe er in gutem Kontakt und in engem Austausch. "Wir unterstützen, so gut wir können", versichert Heinz Fleck, dem das Wohl seiner Mitarbeiter sehr am Herzen liegt.

Aktuell prüft Fleck, der sich selbst in den letzten Zügen seiner Quarantäne befindet, ob er einen Seelsorger für seine Mitarbeiter bekommen kann. Zwar gebe es seit Beginn der Krise durch den Kreis eine telefonische Betreuung, doch der persönliche Kontakt sei in solch schweren Zeiten wichtig. "Aber das ist schwierig. Das Haus steht ja noch unter Quarantäne."

Auch positive Nachrichten vermelden

Trotz der schlimmen Nachrichten gibt es auch Verbesserungen: "Wir haben Bewohner nachtesten lassen", sagt Heinz Fleck. 26 Bewohner, die zunächst positiv waren, sind es nun nicht mehr. Ein Lichtblick in dunklen Zeiten.