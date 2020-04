Schulstart Menden: Maskenpflicht am Gymnasium an der Hönne

Wie läuft der Schulstart in der Corona-Krise? Am Donnerstag kommen auch in Menden die ersten Schüler wieder in die Schulen.

Menden. Von 170 Abiturienten am Gymnasium an der Hönne in Menden sind nach Auskunft von Rektor Ulrich Cormann am Donnerstag 110 Schüler erschienen. An der Schule herrscht Maskenpflicht, da die Schule aufgrund der engen Flure nicht gewährleisten kann, dass Schüler sich nicht zu nah kommen. Zudem seien auch Lehrkräfte erschienen, die über 60 Jahre alt sind und damit zur Risikogruppe zählen. Der Unterricht unter der Maske sei nach Angabe der Schüler ungewohnt und anstrengend.

Stühle, die nicht benötigt werden, bleiben am Gymnasium an der Hönne auf den Tischen stehen. So will man die Reinigungskräfte entlasten.

Damit alle Abiturienten ihre Vorabi-Klausuren rechtzeitig erhalten, haben sich die Lehrkräfte übrigens persönlich auf den Weg nach Hause zu ihren Schülern gemacht. Dabei sind sie nicht nur nach Menden, sondern auch Balve, Neuenrade, Hemer und Fröndenberg gefahren, um die Klausuren zu überreichen.