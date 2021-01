In der Corona-Pandemie So kommt der Sternsinger-Segen zu den Mendenern

Menden Die Sternsinger klingeln in diesem Jahr nicht an den Mendener Häusern, sondern haben sich eine corona-taugliche Alternative überlegt.

Den Sternsinger-Segen gibt es in diesem Jahr coronabedingt nicht an den Haustüren, doch ausfallen muss die Tradition nicht. Und die Alternative wird bislang sehr gut angenommen.

Kleine Spendentüten

„Segen bringen – Segen sein“ ist die Aktion Dreikönigssingen im Pastoralverbund Menden überschrieben. Da die Kinder und Jugendlichen, die in den vergangenen Jahren den Segen zu den Häusern gebracht haben, in diesem Jahr auf Abstand bleiben müssen, gibt es kleine Spendentüten. Darin enthalten ist neben einem Infoflyer auch der Segensaufkleber "20 * C + M + B + 21" (Christus Mansionem Benedicat; Christus segne dieses Haus) zum Anbringen an den Haustüren. Diese Spendentüten liegen zum einen in den Kirchen im Stadtgebiet aus. Dort sind auch Spendenboxen aufgestellt. Und zum anderen gibt es verschiedene Bäckerei-Filialen, die die Aktion unterstützen und in denen die Segensaufkleber ebenfalls erhältlich sind.

Diese Bäckereien machen mit

Die beteiligten Bäckereien sind: Goldbäckerei Grote (Bieberberg 2; Iserlohner Landstraße 1-3), Genussbäckerei Tillmann (Halinger Dorfstraße 22; Hüingser Ring 58; Ob dem Lahrtal 52; Bieberberg 69; Manöverweg 35); Bäckerei Lintz (Heidestraße 74); Westfalenbäckerei Niehaves (Holzener Dorfstraße 9; Fröndenberger Straße 42; Bahnhofstraße 15-17; Unnaer Straße 5; Hauptstraße 3; Walramstraße 5; Lendringser Hauptstraße 65; Zum Eisenwerk 9; Lendringser Hauptstraße 22; Am Papenbusch 26; Kornblumenweg 2; Werler Straße 48).

Darüber hinaus seien in manchen Gemeinden die Tütchen an die Haushalte verteilt worden. „Die Resonanz ist bislang sehr gut“, sagt Diakon André Quante-Blankenagel. Viele würden sich freuen, dass es in diesem Jahr überhaupt eine Alternative zur traditionellen Sternsinger-Aktion gebe.

Spenden über die Homepage

Wie lange die Sternsinger-Aktion in Menden noch weiterläuft, steht noch nicht fest. „Offiziell bis Ende Februar“, weiß André Quante-Blankenagel. In jedem Fall soll es auch über die Homepage des Pastoralverbundes noch einige Wochen die Möglichkeit zur Spende für die diesjährige Aktion geben. Mit dem Geld sollen die Projekte „Kinderdorf Rio“ und „Aldea del ninos Bolivien“ unterstützt werden.

Wie geht es mit den Gottesdiensten weiter?

Wie berichtet, finden im Pastoralverbund derzeit auch keine Gottesdienste statt – zunächst befristet bis Ende Januar. Wie es im Februar weitergeht, ist zurzeit noch völlig offen, sagt André Quante-Blankenagel: „Die Gremien werden sich da noch abstimmen. Im Moment ist das ein Blick in die Glaskugel.“ Die Situation sei für viele Gläubige ähnlich wie vor Weihnachten: „Das Herz sagt ja, der Verstand sagt nein.“

