So lange brauchen Mendener bis zum Corona-Impfzentrum

Menden Wie kommen die Senioren zu den geplanten Corona-Impfzentren? Wir zeigen die verschiedenen Möglichkeiten für Mendener auf.

Es wird wohl noch ein paar Tage dauern, aber dann sollen die Corona-Schutzimpfungen der Über-80-Jährigen im Impfzentrum in Lüdenscheid starten. Aus dem gesamten Märkischen Kreis müssen die Senioren dann in die Kreisstadt fahren. Manche, die über kein Auto verfügen, sorgen sich bereits, wie sie das Impfzentrum erreichen können. „Ich kann doch nicht fast drei Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen“, sagt ein Mendener Senior im Gespräch mit der Redaktion. „Da habe ich zu viel Angst, mich anzustecken.“

Der Weg von Menden zu den geplanten Impfzentren im Märkischen Kreis. Foto: Manuela Nossutta / Funkegrafik NRW / WP Menden

Die Mendenerin Dorothee Martin setzt auf die Eigenverantwortung. „Man muss erst mal abwarten, wie viele Mendener überhaupt keine Möglichkeit haben, selbst eine Fahrt zum Impfzentrum über Familienangehörige oder Nachbarn zu organisieren“, sagt die Initiatorin des erfolgreichen Bürgerbegehrens zum Bürgersaal. Sie ist sich sicher, dass für diese Senioren eine Lösung gefunden wird. „Vielleicht könnte man den Bürgerbus für solche Fahrten einsetzen – natürlich wegen der Ansteckungsgefahr mit weniger Fahrgästen“, schlägt sie vor. „Nach meinen Erfahrungen, die ich beim Bürgerbegehren gemacht habe, würde mich das wundern, wenn wir in Menden nicht eine gemeinsame Lösung finden würden.“

Welche Fahrtmöglichkeiten haben Impfwillige, zu einem der beiden Impfzentren zu kommen? Die WP nimmt die verschiedenen Anfahrt-Möglichkeiten unter die Lupe.

Bus / Bahn

Wer auf die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) setzt, muss für die Fahrt nach Lüdenscheid Geduld mitbringen. Gibt man als Abfahrtsort das Rathaus von Menden (Neumarkt) ein und will an einem Werktag-Vormittag zur Schützenhalle am Loh (Reckenstraße) in Lüdenscheid fahren, braucht man etwa zweieinhalb Stunden. Je nach Anfahrtszeit kann es auch noch länger dauern. Mit inbegriffen sind Umstiege. Unterwegs ist man – je nach Fahrtauswahl – entweder nur mit Bussen oder mit Bus und Bahn. die Rückfahrt am Nachmittag dauert je nach Abfahrtzeit zweieinviertel bis dreieinviertel Stunden.

Eröffnet tatsächlich ein zweites Impfzentrum im Märkischen Kreis, geht es für Mendener deutlich schneller. Als Standort ist ein ehemaliges Firmengebäude in Iserlohn-Dröschede (Lanferkamp) angedacht. Hier dauert der Hinweg per Bus 45 bis 60 Minuten, der Rückweg etwa eine Stunde.

Zu Fuß

Wer sportlich ist, könnte die Strecke bis in die Nachbarstadt auch zu Fuß bewältigen. Nach Iserlohn braucht man dazu laut Google-Maps rund drei Stunden pro Weg. Bis nach Lüdenscheid braucht man besonders gute Ausdauer. Hier dauert der Fußweg siebeneinhalb bis acht Stunden (ohne Pause) – wohl äußerst unrealistisch.

Mit dem Fahrrad

Laut Google Maps braucht ein Fahrradfahrer bis zum Iserlohner Impfzentrum etwa eine Stunde, nach Lüdenscheid etwa zweieinhalb Stunden.

Mit dem Auto

Am schnellsten geht die Anfahrt tatsächlich per Auto. Nach Dröschede sind es – je nach gewähltem Weg – 21 bis 22 Minuten, nach Lüdenscheid eine dreiviertel Stunde bis gut eine Stunde.

