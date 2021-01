St.-Vincenz-Krankenhaus: Startschuss für Impfungen

Menden/Iserlohn Das Personal des Mendener St.-Vincenz-Krankenhauses wird seit heute geimpft. Allerdings nicht in Menden, sondern in Iserlohn.

Der Märkische Kreis kündigte den Start der Corona-Impfungen in Krankenhäusern für diese Woche an. Wie geplant starteten so auch die Impfungen für das Personal des Mendener St.-Vincenz-Krankenhauses. Die Mitarbeiter des Mendener Krankenhauses werden allerdings nicht am Standort in der Hönnestadt geimpft, sondern müssen für die Covid-19-Impfung nach Iserlohn. Das bestätigt Christian Bers, Sprecher der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis (KKiMK), auf Nachfrage der Westfalenpost.

", allerdings nicht im St. Vincenz, sondern im St. Elisabeth in Iserlohn", erklärt Christian Bers. Demnach wurde am Iserlohner Standort eine sogenannte Impfstraße eingerichtet, sodass sich kein Mitarbeiter über den Weg laufen muss und alles formgemäß voneinander abgetrennt ist.

70 bis 80 Prozent werden geimpft

Rund 70 bis 80 Prozent des gesamten Personals werden in den kommenden Tagen gegen das Coronavirus geimpft. Die, die nun noch nicht geimpft werden, seien aber nicht unbedingt gegen eine Impfung. "Das sind viele verschiedene Gründe", sagt der Sprecher der Kliniken. Viele möchten noch ein wenig abwarten, andere wiederum haben sich dazu entschieden, ihren Platz an diejenigen abzugeben, die näher am Patienten sind. . "Und dann gibt es natürlich noch die, die selbst in medizinischen Behandlungen sind wie Chemo und Co.", erklärt Christian Bers.

Am ersten Impf-Tag wurden rund 90 Mitarbeiter gegen Covid-19 geimpft. In den kommenden Tagen wird dann nach und nach das weitere Personal des St.-Vincenz-Krankenhauses geimpft. Wie lange genau die Impf-Aktion andauern wird, weiß man derzeit noch nicht genau.

Aktuelle Situation im Krankenhaus

Zudem berichtet der Sprecher der Kliniken, dass sich an der Corona-Situation im Mendener St.-Vincenz-Krankenhaus nicht viel geändert habe. "Wir haben ständig Corona-Patienten da, es werden aber auch jeden Tag welche entlassen."

