Stadt Menden: Im Verein um Respekt für Einsatzkräfte werben

Menden Die Stadtverwaltung Menden unterstützt den Beitritt in den Verein "SoKo Respekt", der sich gegen Übergriffe und Beleidigungen einsetzt.

Die Stadt Menden soll jetzt dem Verein "SoKo Respekt" im Märkischen Kreis beitreten, der 2017 in Lüdenscheid gegründet wurde. Das befürwortet die Stadtverwaltung. Das Ziel des Vereins liest sich selbstverständlich: Er soll die Wertschätzung gegenüber Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten wieder steigern helfen. Dass die längst nicht mehr selbstverständlich ist, zeigen auch Vorkommnisse in Menden, wo Polizeibeamte im Einsatz immer wieder mit Beschimpfungen oder Widerstandshandlungen konfrontiert waren.

Polizei, Feuerwehr oder Rotes Kreuz bei einigen ohne Autorität

Weitere unrühmliche Beispiele aus Menden: Vor einigen Jahren kam es auf der Pfingstkirmes zum tätlichen Übergriff eines Standbetreibers auf einen ehrenamtlichen Rotkreuzhelfer. 2019 fuhr eine angetrunkene Frau im Auto in Schlangenlinien über den eigentlich gesperrten, weil noch im Aufbau befindlichen Festplatz. Doch auch ganz nüchterne Autofahrer halten sich immer nicht an Anordnungen der Polizei, fahren sogar einfach durch nach Unfällen gesperrte Einsatzstellen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Damit gefährden sie akut die dort eingesetzten Feuerwehrleute oder Sanitäter. Auch das Ordnungsamt muss über Vorfälle berichten, bei denen auf die Maskenpflicht angesprochene Jugendliche aggressiv und tätlich auf Ermahnungen reagiert haben.

"Zunehmend Respektlosigkeiten im Einsatz"

Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und andere Organisationen sähen sich "zunehmend Respektlosigkeiten" im Einsatz ausgesetzt, heißt es denn auch zur Begründung von Seiten der Stadtverwaltung. Auch seien mehr aggressive Übergriffe bis hin zu körperlicher Gewalt zu verzeichnen. Der Gesetzgeber habe hierauf bereits reagiert, und zahlreiche Organisationen und Verbände begegnen dieser Problematik mit entsprechenden Kampagnen.

SPD-Ortsverein Menden hatte den Vereinsbeitritt beantragt

Genau das soll jetzt auch in Menden passieren. Der SPD-Ortsverein Menden hatte den Bürgerantrag auf den Beitritt der Stadt Menden gestellt, dem die Stadtverwaltung jetzt folgen will. So könne man die Ziele des Vereins auch in Menden öffentlich machen und unterstützen. Aktivitäten könnten etwa Infostände bei Stadtfesten sein. Im Märkischen Kreis sind dem ausschließlich spendenfinanzierten Verein bereits sechs Städte und Gemeinde beigetreten. Die Mitgliedschaft ist für die Stadt kostenlos.