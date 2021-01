Stadtwerke-Monteure besuchen bald 17.000 Mendener Gaskunden

Durch Übernahmestellen wie diese strömt ab Mitte 2023 das neue Hochenergie-Gas auch nach Menden. Der Umstellungsprozess beginnt in 17.000 Haushalten und Betrieben bereits in wenigen Wochen mit der Erfassung aller Anlagen.

Menden Alle Erdgas-Haushalte und Betriebe in Menden erhalten ab März Besuch von Stadtwerke-Monteuren. Die kommen später noch einmal vorbei.

Der Einstieg in den Umstieg: Im März fällt auch für Mendener Erdgaskunden der Startschuss für die Umstellung auf Hochenergie-Gas. Zurzeit wird sogenanntes L-Gas überwiegend aus den Niederlanden geliefert, doch auch die Mendener Anlagen müssen fit gemacht werden für den Wechsel auf das effektivere H-Gas, der Mitte 2023 erfolgen soll. Dafür müssen schon jetzt zunächst alle Gasheizungen in Haushalten und Unternehmen in Hausbesuchen von Stadtwerke-Monteuren erfasst werden. Denn L- und H-Gas sind so unterschiedlich in ihrer chemischen Zusammensetzung, dass sie andere Geräte-Komponenten und Einstellungen brauchen. Die Stadtwerke-Monteure klingeln deshalb ab März erstmal zur Erfassung an jeder Haustür - und Anfang 2023 dann nochmals, um Kleinteile wie Düsen auszutauschen und die Brenner, Thermen oder Herde technisch umzustellen.

Die Stadtwerke Menden sind in ihrem Versorgungsgebiet für den gesamten Austausch-Prozess zuständig. Sie beruhigen in ihrer jüngsten Info-Broschüre "Impulsgeber" unter der Überschrift "Es geht los": Zum einen werde man hinterher keinen Unterschied merken, außerdem sei der gesamte Tauschprozess für Kunden kostenlos.

Niederländisches L-Gas geht zur Neige: Westnetz bestimmt Zeitpunkt für Menden

Wie die WP bereits berichtet hat, muss die bundesweit bereits angelaufene großflächige Umstellung erfolgen, weil das überwiegend niederländische L-Gas zur Neige geht. Der Wechsel erfolgt Zug um Zug. So gibt es Mendener Nachbarstädte, die bereits mit dem energiestärkeren H-Gas versorgt werden. "Wir können nicht umstellen, wann wir möchten", hatte Stadtwerke-Sprecherin Maria Geers dazu erklärt. Denn die Stadtwerke hängen an der Firma Westnetz als ihrem Lieferanten, der die Rohrleitungen bis nach Menden hineinführt und das Gas einkauft. Und Westnetz plane den Umstieg für Menden erst für Mitte 2023.

Stadtwerke wollen alle Kundinnen und Kunden rechtzeitig anschreiben

"Die Umstellung betrifft aber jeden", sagte Geers. Die Stadtwerke wollen alle Betroffenen rechtzeitig anschreiben und informieren. Kunden können allerdings jetzt schon mitdenken: Neue Geräte haben bereits Austauschdüsen. Diese sollten nicht entsorgt werden, bittet die Bundesnetzagentur. Einige wenige Geräte funktionierten mit beiden Sorten.

Für Kunden soll die Umstellung kostenlos sein - mit einer Einschränkung

Außerdem relativiert die Bundesnetzagentur die Kostenfreiheit. Denn es gibt bundesweit eine Umstellungs-Umlage, die über den Gaspreis eingezogen wird. Der Erdgas-Aufschlag soll sich allerdings rasch wieder amortisieren: Das Hochenergie-Gas ist effektiver, sodass weniger verbraucht und bezahlt werden muss, heißt es. Das H beim H-Gas steht entsprechend für "High caloric".

Projektleiter Baumann: Stadtwerke Menden gehen nach Drei-Stufen-Plan vor

Christoph Baumann, bei den Stadtwerken Projektleiter für das Netzmanagement, nennt die kommende Zeit "eine Herausforderung", die man aber stemmen werde - in einem Drei-Stufen-Plan: Die Erfassung der Geräte soll ab 22. März beginnen, die technischen Anpassungen dann Anfang 2023. Die Umstellung auf H-Gas erfolgt sechs Monate später.