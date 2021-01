Stromausfall trifft am Morgen mehrere Mendener Stadtteile

So düster wie auf diesem Archivbild blieb es am Morgen im Obsthof, dem Heimkerweg und in der Horlecke.

Menden Der Strom ist weg: Das stellten am frühen Freitagmorgen zahlreiche Anwohner im Bereich Heimkerweg, am Obsthof und in der Horlecke fest.

Der Strom ist weg: Das stellten am frühen Freitagmorgen zahlreiche Anwohner im Bereich Heimkerweg, am Obsthof und in der Horlecke fest. Erst gegen 8 Uhr war bei den allermeisten der Saft wieder auf der Leitung. Die WP-Nachfrage bei den Stadtwerken ergab, dass es zwei Erdschlüsse waren, die für den Ausfall einer ganzen Kabelstrecke gesorgt hatten. "Wir bedauern das sehr, aber leider lassen sich solche Kabelfehler, die irgendwann in der Erde passieren, nie ganz ausschließen", erklärt Marc Beermann, Teamleiter Netzbetrieb beim Mendener Energieversorger.

Was war passiert? Laut Beermann gab es den ersten Erdschluss um 4.08 Uhr. "Anders als bei einem Kurzschluss, bei dem zwei Kabel aneinandergeraten, bekommt das Kabel hier Kontakt zum Erdboden, in dem es liegt. Das passiert zum Beispiel, wenn eine Verbindungsstelle, also eine Muffe, kaputtgeht und das Kabel freigibt", erklärt Beermann. Das allein mache aber noch keinen großflächigen Stromausfall. Der sei erst passiert, als durch diesen Fehler ein weiterer im Netz ausgelöst wurde, und zwar an der Übernahmestation Horlecke, wo es kurz danach dann den nächsten Erdschluss gab.

Damit war dann endgültig eine große, aber noch nicht genau zu benennende Zahl an Haushalten und Gewerbebetrieben stromlos. "Es waren hauptsächlich Privatkunden betroffen", sagt Beermann. Mit Hochdruck sei daran gearbeitet worden, die Versorgung wieder herzustellen. Bis etwa 8 Uhr sei das geschafft worden. Noch am frühen Nachmittag lief dann die Suche nach den Standorten der defekten Muffen.

Letzter Ausfall im April

Den letzten größeren Stromausfall in Menden hatte es im April 2020 gegeben. In einer Trafostation am Heimkerweg hatte ein beschädigtes 10-kV-Kabel einen Kurzschluss ausgelöst, dessen Knall und Lichtblitz sogar die Feuerwehr ausrücken ließen. Wie damals bestand auch bei Defekten vom Freitag keine Gefahr für die Bevölkerung.