Suchaktion in Menden ist ein Musterbeispiel für Bürgersinn

Was wir bei der Suchaktion an diesem Wochenende in Menden erlebt haben, ist ein Musterbeispiel für Bürgersinn und Zusammenhalt. „Überragend“ nannte es Bürgermeister Martin Wächter, während er Verpflegung an die Einsatzstellen brachte. Und es ist überragend. Mag sein, dass die Gelegenheiten rarer werden, stolz auf Menden zu sein. Dies hier ist eine. Und sie bleibt es, auch wenn der Ausgang der Suche nach Lia mehr als ungewiss ist.

Zu danken hat Menden schon jetzt allen, die wie selbstverständlich aus den Nachbarstädten herbeieilen, bei allen Polizisten, Feuerwehrleuten – und ganz besonders bei den Tauchern, die nun wirklich Kopf und Kragen riskieren.

Sie alle hätten es mehr als verdient, dass die Suche doch noch einen glücklichen Ausgang nimmt. Die Wahrscheinlichkeit dafür mag geringer werden, doch man soll die Hoffnung niemals aufgeben.

Wie es heute weitergeht? Wir werden sehen.