Trotz Beschwerden: Mendens Hundeschulen bleiben geschlossen

Menden Nicht erzogene Hunde können Halter zu Verzweiflung bringen. Doch professionelle Hilfe bleibt aus, auch wenn draußen trainiert wird.

Im Lockdown bleiben in Menden auch die Hundeschulen geschlossen. Und das, obwohl auch das Einzeltraining draußen stattfinden könnte und nicht oder falsch erzogene Hunde ihre Herrchen und Frauchen zur Verzweiflung treiben. Zudem stehen auch diese Unternehmen wirtschaftlich inzwischen vielfach mit dem Rücken zur Wand. Bürgermeister Roland Schröder musste auf Anfrage unserer Zeitung dennoch berichten, dass es für die Stadt Menden keine Möglichkeit für Ausnahmen gibt, auch wenn Halter bereits im Rathaus danach gefragt hätten. Auch an die WP hatte sich ein Hundebesitzer gewandt, der sein Unverständnis über das Verbot äußerte, zumal es andere Städte gebe, in denen Hundeschulen weiter betrieben werden dürften.

Frisches OVG-Urteil lässt Stadt Menden keine Wahl

Das stimmt laut Schröder jedoch nicht, jedenfalls nicht für NRW. Denn die Stadtverwaltung habe eine entsprechende Anfrage an den Märkischen Kreis weitergegeben und daraufhin vom Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen erfahren. Demnach dürfen weder Einzel- noch Gruppenausbildungen in Hundeschulen in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Das für NRW-Kommunen höchste Gericht lehnte es noch kurz vor Silvester ab, die entsprechende Regelung in der Corona-Schutzverordnung des Landes außer Vollzug zu setzen (Beschluss vom 30. Dezember 2020, Az. 13 B 1787/20.NE). "Dieser Beschluss ist für die Kommunen bindend, und wir können diesbezüglich leider keine Ausnahme erteilen", erklärte Schröder.

Wirtschaftliche Lage immer schwieriger

Er wisse sehr wohl, wie schwierig die wirtschaftliche Lage für viele kleine und mittlere Unternehmen auch in Menden inzwischen sei. Zugleich halte er in der Pandemie einheitliche Regeln in der Region für sinnvoll. Sonst schaffe man einen Flickenteppich und löse womöglich eine Art Hundehalter-Tourismus in die Städte aus, wo Hundeschulen noch betrieben werden dürften. Doch genau das gelte es zu verhindern.