Bildung Trotz Corona: Pünktlicher Semesterstart an VHS in Menden

Menden Zwar führt die Corona-Pandemie zu Einschränkungen, doch eine Verschiebung des Semesterstart, kam für die VHS in Menden nicht in Frage.

Die Volkshochschule VHS in Menden startet pünktlich zum Semesterbeginn. Wie die Volkshochschule zum jetzigen Zeitpunkt ihre Kurse für Teilnehmende öffnen wird, und warum es trotz aller Unwägbarkeiten das neue Semesterprogramm zum gewohnten Zeitpunkt gibt, erklärt VHS-Leiterin Lena Schwerdtner: „Wir möchten den Mendener Bürgerinnen und Bürgern einen Hoffnungsschimmer geben – zwar werden die ersten Monate des Jahres durch Einschränkungen geprägt sein, aber definitiv bieten wir die Chance zur Weiterbildung. Wir führen im neuen Jahr viele unserer Kurse zunächst online fort. Unsere Präsenzkurse haben wir als Kleingruppenkurse geplant, sodass Teilnehmende schon bei vorsichtiger Lockerung der Corona-Maßnahmen mit bestmöglichem Schutz auch wieder in unseren Kursräumen lernen können." Zudem sei die Betreuung durch die Kursleitungen in Kleingruppen wesentlich intensiver. Ebenso beginnen viele Kurse erst nach den Osterferien im April.

Das Engagement für die Planung von Veranstaltungen und Seminaren war groß, erzählt Lena Schwerdtner. Da Schwerpunktthema in diesem Jahr: "Lebensart". Es stehe für kreative Lösungen, die idealerweise gemeinsam mit anderen gefunden werden.

Insgesamt hat das neue VHS-Programm über 500 Veranstaltungen für Hemer, Menden und Balve im Programm. Davon alleine 320 in Menden – sowohl im Präsenz- als auch im virtuellen Unterricht. Das Angebot ist vielfältig und bietet für fast alle Lebensbereiche Seminare. Diese können schriftlich, telefonisch und über das Internet gebucht werden. Das Angebot ist sowohl im Programmheft, als auch im Internet unter www.vhs-mhb.de abrufbar.

