Umstrittenes Deutag-Werk in Menden-Hüingsen jetzt umbenannt

Handschriftlich steht die Umfirmierung der Deutag in Hüingsen als "Werk Lendringsen" der "Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke" seit Anfang Januar auf dem Briefkasten am Firmentor.

Menden-Hüingsen Asphaltmischwerk firmiert jetzt als "Bergisch Westerwälder Hartsteinwerk". Unternehmen dementiert Zusammenhang mit Gerichtsverfahren.

Umbenannt wurde zum Jahresbeginn das umstrittene Deutag-Asphaltmischwerk in Hüingsen. Das Werk firmiert jetzt unter dem Namen "Bergisch Westerwälder Hartsteinwerke ZN Basalt-Actien-Gesellschaft". Die WP gab besorgte Fragen von Anwohnern dazu an die Basalt AG als Konzernmutter weiter: Angesichts des laufenden Gerichtsverfahrens über die Geruchsbelästigung, die von Anliegern geltend gemacht wird, könne der Namenswechsel auch bedeuten, dass sich die Basalt AG ihrer Verantwortung entziehen wolle. Das aber dementiert Peter Schmidt, Niederlassungsleiter der Deutag West, entschieden: Der Namenswechsel sei lediglich mit einer "interne Umorganisation" erfolgt. Die Basalt AG bleibe wie zuvor die Mutter des Werkes.

Niederlassungsleiter dementiert Schließungsgerüchte

Das Auslaufen des Namens Deutag hatte der Konzern mit Hauptsitz im österreichischen Linz schon vor Wochen den heimischen Lieferanten und Kunden mitgeteilt. Das ließ Anlieger schon auf das Aus für die Asphalt-Produktion in Hüingsen hoffen. Peter Schmidt stellte auf WP-Anfrage dazu jedoch klar, dass in Hüingsen "auch in Zukunft weiter Asphalt produziert" werde. Nach außen macht bislang nur eine handschriftliche Notiz am Briefkasten des Hüingser Firmentores auf die erfolgte Umbenennung aufmerksam, die Spaziergängern aufgefallen war.

Gutachter soll Geruchsbelästigung in Hüingsen prüfen

Vor der 4. Zivilkammer des Landgerichts Arnsberg wird derweil weiter untersucht, ob die Geruchsbelästigung durch das Mischwerk an der Ohlstraße für die umliegende Bewohnerschaft so stark ist, dass man juristisch einschreiten muss. Um dies festzustellen, hatte Richter Schröder im ersten Verhandlungstermin die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. Damit ist jetzt erst einmal ein Sachverständiger am Zug.

Klägerin moniert "unerträglichen Gestank": Firma widerspricht

Die Klägerin aus Hüingsen moniert bekanntlich einen "unerträglichen Gestank", der zeitweilig von dem Werk ausgehe und ihr und anderen Anliegern Atembeschwerden bereite. Für die Deutag bestritt die Basalt AG, dass es die beschriebenen starken Gerüche zum Beispiel nach verbranntem Asphalt gebe. Der Konflikt zwischen dem Werk und seinen Nachbarn war 2019 schon ein Thema für die Politik: Im städtischen Umweltausschuss ging es um die Aufhebung des Nachtfahrt-Verbotes für den Lieferverkehr. Eine Entscheidung, die den Widerstand der Anwohner verstärkte.

Landgericht entscheidet über "erhebliche" Geruchsbelästigung

Acht Bürgerinnen und Bürger aus Hüingsen wollten in Arnsberg vor Gericht als Zeugen aussagen. Sie kamen aber noch nicht zum Zuge, da sie aus Coronaschutzgründen erst einmal wieder ausgeladen werden mussten. Laut Gesetz hätte die Klägerin einen Anspruch auf Nachbesserungen am Werk, wenn eine „erhebliche Belästigung" besteht. Was „erheblich" ist und was nicht, soll nun das Gericht einschätzen.