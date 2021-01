Unfallopfer: Lockdown ist für Daniel große Herausforderung

Menden Mutmacher sind Daniel Huckebrink aus Menden und seine Familie immer noch. Das Unfallopfer kämpf in der Corona-Zeit mit ganz besonderen Problemen.

Vor gut einem Jahr hat die WP über Daniel Huckebrink als "Mutmacher" berichtet. Wie geht es dem jungen Mann heute?





Der Corona-Lockdown bringt für Daniel Huckebrink eine ganz besondere Herausforderung mit sich. Denn ihm fehlt die regelmäßige Physiotherapie.

Der Mendener war mit 17 Jahren schwer verunglückt, als er am Rosenmontag 2006 auf der Rückbank eines Autos saß, das bei Blitzeis verunglückte. Lange schwebte er zwischen Leben und Tod, er hat schwerste Behinderungen und braucht bis heute intensive Pflege.

Ansteckungsrisiko minimieren

Anders als im Frühjahr beim ersten Lockdown sind die „Iserlohner Werkstätten“, in denen Daniel Huckebrink tagsüber arbeitet, derzeit geöffnet. Der junge Mann kommt daher erst am späten Nachmittag nach Hause zu seinen Eltern. „Daniel würde es einfach nicht schaffen, dann noch zur Physiotherapie gebracht zu werden“, erläutert seine Mutter Heike Huckebrink. Doch ihre Versuche, die Physiotherapie-Termine nach Hause zu verlegen, schlugen fehl: „Das habe ich schon zig Mal versucht, leider hat dafür niemand Zeit.“

Keine Physiotherapie in den Werkstätten

Besonders schwierig sei dies, weil Daniel in der Corona-Zeit keine physiotherapeutischen Einheiten in den „Iserlohner Werkstätten“ bekommt. Das sei vor dem Ausbruch der Pandemie anders gewesen, berichtet seine Mutter. „Aber jetzt darf niemand, der nicht zu den Werkstätten gehört, rein.“ Das Ansteckungsrisiko solle so minimiert werden. „Das ist ja auch richtig und nachvollziehbar“, sagt Heike Huckebrink. Umso mehr allerdings fehle, dass Daniel auch keine Physiotherapie zu Hause bekomme. Es bleiben allein die Übungen, die Vater Rüdiger Huckebrink (gelernter Ergotherapeut) mit seinem Sohn absolvieren könne.

Besonders weh tut Heike Huckebrink das, weil Daniel in diesem Jahr in einer Reha war. Der fünfwöchige Klinik-Aufenthalt habe ihm gut getan, Bewegungsapparat und sprachlicher Ausdruck hätten sich positiv entwickelt, „aber wir wissen, dass sein Zustand nicht mehr grundlegend besser werden wird“, sagt Heike Huckebrink. „Deshalb ist es so wichtig, daran zu arbeiten, dass wir alles erhalten, was im Moment da ist.“

