Unternehmen aus Menden nimmt für lokale Hilfe Risiko in Kauf

Normalerweise sind die fünf Mitarbeiter der Firma Ewald & Goerke aus Menden auf die Herstellung von Laborbedarf spezialisiert. Sie stellen Materialien aus Kunststoff her, die in Laboren und Industrie benötigt werden. Doch seit Geschäftsführer Henning Heck vor ein paar Tagen eine Anfrage aus Baden-Würtemberg erhielt, ist alles anders. Die Produktion wurde komplett umgestellt, alle Ressourcen wurden auf die Herstellung von Spuckschutzwänden umgestellt. Ausgestattet werden damit allerdings ausschließlich Geschäfte, Arztpraxen und Apotheken in Menden und der Region.

Eine Anfrage aus dem Süden der Republik war es, der Henning Heck auf die Idee brachte, die seitdem immer größere Blüten trägt. Angefragt wurde ein Spuckschutz aus Kunststoff - in Zeiten der Corona-Krise ein für alle noch geöffneten Unternehmen, Apotheken und Arztpraxen unumgängliches Provisorium. Der Schutz hilft, die Mitarbeiter die ihrer täglichen Arbeit unter dem gegebenem Risiko einer Ansteckung nachgehen müssen, zu schützen. Doch der Geschäftsführer der Mendener Firma Ewald & Goerke geht nicht auf die Anfrage aus dem Süden ein. Zuerst erkundigt sich Heck bei der Sonnen-Apotheke, ob ein entsprechender Schutz auch dort gefragt sei.

Kunden fragen Schutzwände vor Ort nach

"Es hat nur wenige Stunden von der Anfrage bis zur ersten Installation gedauert", berichtet Apothekerin Nadja Kaufmann. Das Mendener Unternehmen nahm sich der Aufgabe unmittelbar an und produzierte den Schutz für die stark frequentierte Apotheke in Windeseile. Seitdem kommen jeden Tag neue Anfragen auf den Schreibtisch von Henning Heck. Teilweise kommen Unternehmer und Ärzte direkt in die Fabrikhalle der Firma in der Grimmestraße. "Die Ärzte zeigen teilweise Eigenschaften eines guten Vertrieblers", sagt Heck. Inzwischen erreichen ihn täglich neue Anfragen aus Menden und den umliegenden Städten.

Genau beziffern kann der Geschäftsführer von Ewald & Goerke die Anzahl der inzwischen produzierten Spuckschutzwände nicht, so groß ist die Anfrage. "Wir haben einen sehr großen Teil unserer Produktion darauf konzentriert", sagt er. Es sei nicht einfach, die Fertigung der Spuckschutzwände und unsere anderen Aufträge unter einen Hut zu bringen. Trotz der schwierigen und belastenden Situation werden wir jetzt alles geben. Um möglichen Strafen zu verhindern, kümmert sich das Mendener Unternehmen nun wieder vermehrt um die Aufgaben aus dem eigentlichen Kerngebiet. Dass es überhaupt soweit kam zeigt, wie wichtig ihm und seinen Mitarbeiter der Schutz der Menschen in der Region ist.

Hilfe mit Risiken

Er selbst begibt sich und sein Unternehmen in ein Risiko, denn jede Spuckschutzwand wird individuell angefertigt. Dafür fahren Henning Heck und seine Mitarbeiter zu ihren neuen Kunden, nehmen die Maße auf, schauen sich die vorhandenen Möglichkeiten an und schneidern anschließend mit seinen Mitarbeitern maßgeschneiderte Lösungen. "Manchmal", so sagt er, "geht es auch darum, die Ästhetik in den Örtlichkeiten weitesgehend zu erhalten." Das Mendener Unternehmen kommt derzeit so gut es geht jedem Kundenwunsch nach - wie lange das noch geht, ist aber fraglich.„Solange wir Material bekommen, werden wir weiterhin die Region versorgen.“

Seine Preise orientieren sich dabei nicht an großen Gewinnmargen, viel mehr als ein kleines Plus springe bei der Produktion der Schutzwände nicht für ihn heraus - wie das Beispiel der Sonnen-Apotheke zeigt. Nadja Kaufmann beispielsweise habe ein Angebot aus dem Internet vorgelegt. "Wir haben das dann für den gleichen Preis gemacht inklusive Lieferung", sagt Henning Heck. Der Preis orientiere sich immer an den Wünschen der Kunden und dem zu betreibenden Aufwand. Da das Material aber aktuell immer schwieriger zu beschaffen sei und zum Teil auch auf teurere, industrielle Kunststoffe zurückgegriffen werden müsse, seien die anfänglichen Preise nicht immer zu halten.

Mitarbeiter verzichten auf Urlaub

Die Mitarbeiter verzichteten freiwillig auf ihren Urlaub über Ostern, um die Lieferzeiten der zuletzt vernachlässigten Aufträge einzuhalten. „Diese sichern langfristig unsere Existenz und sind für ein Fachunternehmen letztlich auch rentabler als die Produktion der Schutzwände“, sagt Henning Heck.

