Verärgerung beim Ruhrverband nach Kabelklau am Wälkesberg

Die ehemaligen Klärteiche am Wälkesberg in Menden im September 2020. Das Gebiet hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Naturparadies entwickelt. Die Stadt Menden will das Gelände kaufen, der Ruhrverband fährt zuvor die Klärschlämme ab.

Menden Der Ruhrverband bereitet die früheren Schlammteiche am Wälkesberg für den Verkauf an die Stadt Menden vor. Verärgerung nach Kabelklau.

Nach dem Kabeldiebstahl an der ehemaligen Kläranlage am Wälkesberg in Menden sind Verzögerungen der Arbeiten an den früheren Schlammteichen nicht auszuschließen. Zunächst muss der Ruhrverband, Eigentümer des Geländes, nun das gestohlene das Material neu besorgen. Die Stadt Menden will das Gelände nach Abschluss der Aufräumarbeiten kaufen und in ein Naturparadies verwandeln.

"Das ist schon sehr ärgerlich", kommentiert Dr. Klaus Kruse, Leiter des Regionalbereichs Nord beim Ruhrverband, den dreisten Diebstahl auf dem Gelände. Wie berichtet, hatten bislang unbekannte Täter am Wochenende an der ehemaligen Kläranlage im großen Stil Stromleitungen und Kabel gestohlen. Dr. Klaus Kruse geht davon aus, dass es sich bei den Tätern aufgrund der Vorgehensweise um Profis gehandelt haben muss. So hatten sie beispielsweise im Bereich der Netzstation die Stromzufuhr unterbrochen und Kupferleitungen aus der Kabelhülle herausgeschnitten. "Wir überlegen, wie wir solche Diebstähle zukünftig verhindern können", betont der Regionalbereichsleiter.

Ärgerlich sei der Diebstahl auch deshalb, weil der Ruhrverband derzeit noch mitten in den Abschlussarbeiten auf dem Gelände steckt. Die Stadt Menden will die ehemaligen Schlammteiche kaufen. "Die wesentlichen Schlammmengen sind inzwischen abtransportiert", berichtet Dr. Klaus Kruse. Im Frühsommer 2020 hatte der Ruhrverband damit begonnen, die Klärteiche von giftigem Schlamm zu befreien - rund 5500 Tonnen sollten abgefahren werden. Diese Arbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. In den nächsten Monaten muss der Ruhrverband auf dem Gelände flächendeckend Proben nehmen, um zu überprüfen, ob das Gelände zur weiteren Nutzung an die Stadt über gehen kann. Weil Teilflächen des Geländes unter Wasser stehen, muss dafür Wasser abgepumpt werden. Sollte es durch den Kabeldiebstahl zu Verzögerungen kommen, könnte es eng werden. "Wir müssen aufpassen, dass wir damit nicht zu weit ins Frühjahr kommen", verweist Dr. Klaus Kruse auf den Naturschutz.

Die Proben werden nach der Entnahme analysiert und unter anderem auch von einem externen Experten bewertet sowie vom Märkischen Kreis. "Zurzeit rechnen wir damit, bis Ende 2021 mit allem durch zu sein", erklärt der Regionalbereichsleiter. Erst dann kann das Gelände an die Stadt Menden verkauft werden. Das Klärschlammbecken gilt aus ökologischer Sicht als „hoch interessant“.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!