Vier Jahre deutsches Regime in Frankreich

Am 22. Juni 1940 kam es zum Waffenstillstand von Compiègne. Dieser beendete vorerst den Westfeldzug der Wehrmacht. An diesem Tag geriet auch Jean-Marie Desfroges wie 1,8 Millionen weitere Franzosen in deutsche Gefangenschaft.

Der Waffenstillstand teilte Frankreich in eine von Deutschland besetzte Zone und eine französische Region unter der Regerung von Henri Philippe Pétain ein. Der Badeort Vichy wurde zum neuen Sitz der französischen Regierung.

1942 wurde dann auch die französische Region im Südwesten annektiert und die französische Armee wurde entwaffnet.

Die Besetzung Frankreichs endete am 24. August 1944 mit der Befreiung von Paris durch die allierten Truppen.

Jean-Marie Desfroges kehrte am 1. Januar 1944 zurück nach Frankreich. Nach der Kapitulation der Wehrmacht kam es zur Wiedervereinigung mit seiner Familie in Dompierre sur Besbre.