Warnung vor Betrug bei Corona-Impfungen

Dortmund/Märkischer Kreis Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe warnt vor Betrugsversuchen in Bezug auf die Terminvergabe der Corona-Impfungen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) spricht nun eine dringende Warnung in Bezug auf die Terminvergabe für die Corona-Impfungen aus. In den vergangene Tagen sei es vermehrt zu Betrugsversuchen gekommen, schreibt die KVWL in einer Pressemitteilung. "Im Zuge der bevorstehenden Terminvergabe für die Corona-Impfung wird niemand angerufen und auch niemand mit Besuchen beauftragt", heißt es.

Daher jetzt der dringende Appell: Die impfberechtigten Menschen in NRW, zunächst alle im Alter von 80 Jahren und älter, werden in Kürze entweder direkt vom Land oder von der jeweiligen Kommune über den Impfablauf informiert. Sie werden in Folge dessen darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie impfberechtigt sind und darum gebeten, ab dem 25. Januar online oder telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Derzeit werden allerdings noch keine Impf-Termine vergeben und es gibt auch keine Wartelisten.

Start der Impfzentren

Der Impfstart in den Impfzentren soll Anfang Februar erfolgen. Auch das Impfzentrum für den Märkischen Kreis am Standort Lüdenscheid soll laut Kreis am 3. Februar mit den Impfungen starten. Bereits seit dem 27. Dezember werden in Deutschland Menschen in Senioren- und Pflegeheimen durch mobile Teams geimpft. Personen in häuslicher Pflege müssen allerdings noch warten. Grund ist das Warten auf die Zulassung eines weiteren Impfstoffs, der einfacher in der Handhabung sein soll.

Mehr Nachrichten Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!