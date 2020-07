Wie ein Mendener Roboter und Menschen miteinander verbindet

Menden. Jan Wiggeshoff arbeitet an einer bessere Integration von Robotern im Arbeitsleben. Doch das sorgt nicht immer gleich für Begeisterung.

Stolz blickt Jan Wiggeshoff auf die Produktionsanlage mit der Spritzgussmaschine und die Roboterarme: „Es gibt doch nichts Schöneres für einen Ingenieur, wenn man bei der Arbeit sehen kann, wie das selbst entwickelte und umgesetzte Projekt die Mitarbeiter im Unternehmen täglich bei ihrer Arbeit unterstützt und angenommen wird“, schwärmt der 23-jährige Mendener. Er hat seine Bachelor-Arbeit rund um das Thema „prozesssichere und flexible Integration eines kollaborierenden Roboters“ verfasst.

Mehr Akzeptanz schaffen

Ein Thema, das vor Jahren noch nicht möglich war, ist jetzt Realität. Prof. Dr.-Ing. Klaus-Michael Mende von der Fachhochschule Südwestfalen mit dem Lehrgebiet Industrial Engineering begleitete die Arbeit. In Zusammenarbeit mit dem Märkischen Arbeitgeberverband unterstützt Mende immer wieder Kooperationen zwischen Unternehmen der Region und Studierenden. Und zwar, damit angehende Ingenieure ihre Abschlussarbeiten in den Unternehmen erstellen können. „So begegnen wir dem Fachkräftemangel und die Studierenden sammeln direkt wertvolle Praxiserfahrungen“, sagt Mende. Am Ende profitieren davon alle Seiten.

Mit seinem Praxissemesters startete Jan Wiggeshoff beim beim Büroartikelhersteller Durable und entwickelte anschließend ein Konzept, um Roboter flexibler und prozesssicherer im Produktionsalltag einzusetzen. Das Besondere war, dass es sich um eine Mensch-Roboter-Kollaboration handelt. „Das bedeutet, dass sich Mensch und Roboter gleichzeitig einen Arbeitsraum ohne trennende Schutzeinrichtung teilen“, erklärte Jan Wiggeshoff. Gerade aus sicherheitstechnischer Sicht ist das eine Herausforderung.

Selbst weiterbilden

Ziel der Arbeit war es, neben dem Konzept auch ein besseres Verständnis und höhere Akzeptanz bei den Mitarbeitern für die Zusammenarbeit mit Robotern zu erzielen. „Diese Zusammenarbeit soll Arbeitsplätze nicht wegrationalisieren, sondern erhalten und den Produktionsstandort langfristig sichern.“ Doch das benötigte viel Überzeugungsarbeit. Schließlich ist die Angst vor der Maschine als Ersatz der menschlichen Arbeitskraft nicht unbegründet.

Die Roboter können jetzt flexibel an verschiedenen Produktionsanlagen eingesetzt werden, der Roboter packt etwa mit dem Mitarbeiter – sozusagen im Duett – direkt produzierte Produkte in Kartons. Falls ein Mitarbeiter mit den Roboterarmen in Kontakt kommt, der Produktionsprozess unerwartet unterbrochen ist oder Kartons falsch platziert sind, stoppt das gesamte System. Auf diese Weise arbeiten Mitarbeiter und Roboter jederzeit sicher in demselben Arbeitsraum.

„In einem solchen System sind Berührung zwischen Menschen und Robotern möglich und erwünscht“, erläutert Wiggeshoff. Damit die Mitarbeiter die Roboter einfach bedienen können, sind zur Unterstützung Selbstlerninseln eingerichtet. Dort können die Mitarbeiter Fehlermeldungen und entsprechende Lösungen nachschlagen. Durch die Optimierungen von Jan Wiggeshoff konnten störungsbedingte Ausfälle des Roboters von rund zwei Stunden auf nur wenige Minuten reduziert werden. Die Auslastung des Roboters wurde zusätzlich um 27 Prozent gesteigert.

